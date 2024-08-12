Григорий Азарёнок встретился с подростками из лагеря «Лесная сказка»

Разговор о важном ведут с юным поколением общественные деятели, спортсмены, работники культуры. Уже третье лето эксперты из разных сфер отправляются в гости к отдыхающим в оздоровительных лагерях, чтобы рассказать о своем жизненном пути, секретах профессии, мотивировать на новые достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз проект побывал в Пуховичском районе, где с подростками из лагеря «Лесная сказка» встретился и наш политический обозреватель Григорий Азаренок. Общение прошло в формате диалога на равных. Ребята задавали по-настоящему важные для себя вопросы.

ГригорийАазаренок, политический обозреватель СТВ: Мы должны понимать, что думают наши дети, что они знают о нашей истории, учиться у них в том числе. Следить за тем, что они читают, и так далее. И тогда это взаимодействие (синергия) будет работать и мы будем воспитывать прекрасное, нормальное поколение.

Помнить историю для нас значит передавать из поколения в поколение, чтобы наши люди знали, что было. Чтобы они восхищались людьми, которые смогли отвоевать Беларусь.

Мне понравилась история про Барановичи, это с самолетом, про войну, Хатынь.

Ольга Артышевич, начальник управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:

На сегодня наиболее важно, чтобы внеклассные мероприятия (внешкольные) в такие оздоровительные периоды тоже были наполнены встречами с нашими современниками.

Новое поколение стремится достичь высот в более молодом возрасте, оказаться первыми в том, что делает. Акция «Шаг к успеху» дает возможность вдохновиться примерами тех, у кого все получилось. В Беларуси созданы все условия для реализации молодежи. Главное – уверенно идти к своей цели.