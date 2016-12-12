Эксперимент в Беловежской пуще: несколько волков помечены GPS-ошейниками, которые помогут получить важную информацию о животных

Новости Беларуси. В Беловежской пуще завели волчий блог. Это уникальный эксперимент, который позволяет следить за перемещениями зверей и получать другую важную информацию о жизни хищников. Несколько волков помечены специальными GPS-ошейниками,

благодаря которым звери отправляют смс-сообщения прямо на телефоны ученых.

Благодаря этому за героями дикого леса отныне можно наблюдать виртуально.

Василь спрятался в кукурузе, Яся пошла на кабана, а Шэры на экскурсию в Клепачи – все это выдержки из блога, только герои в нем не люди, а настоящие волки.

Собственный интернет-дневник серым хищникам завели в Беловежской пуще.

С помощью GPS-ошейника отследить можно каждый шаг.

Виктор Фенчук, координатор программы:

Здесь он, например, провел длительное время на кукурузном поле, прятался в кукурузе. И там же мы когда были, мы видели, что там есть дикие кабаны, на которых он вероятно охотился.

Здесь все как в реалити-шоу. Даже с выбыванием участников. К примеру, одного обладателя ошейника по ошибке застрелили. Остановить отстрел санитара леса и изменить репутацию хищников среди читателей – одна из главных целей уникального волчьего блога.

Алексей Буневич, старший научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:

Допустим, чтобы изучить их территориальное размещение, ранее, когда не было GPS-ошейников, смотрели где места погребов. Они обычно метят свою территорию. Но с помощью этих GPS-передатчиков можно получить информацию в любое время года, в любое время суток.

На экране монитора – ареал обитания того или иного волка, его маршрут и еще много другой любопытной информации. Как выяснилось,

у каждого из героев проекта – свои привычки, вкусы и неповторимый характер.

Виктор Фенчук, координатор программы:

Один есть волк, который постоянно посещает и живет возле военных полигонов, мы его и назвали шпион, потому что ходит там и смотрит.

На сегодняшний день так называемое электронное ожерелье носят три волка.

С весны под наблюдение попадут еще несколько особей.

Пётр Бутрим, СТВ:

Вот с такого GPS-ошейника и приходят смс-сообщения от волка специалистам. Не сказать, что серому хищнику в нем удобно, но еще больший вес имеют полученные данные. Тем более, спустя несколько месяцев устройство автоматически отстегивается и санитара леса больше не беспокоит.

На днях первые читатели блога узнают больше о перемещениях Василя и Яси. Важно и то,

что условия уникального эксперимента максимально приближены к естественным.

Для этого на территории пущи установлен мораторий на охоту на волка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.