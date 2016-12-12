Не хватило оперативности: из-за коммунальных служб горожане потеряли время

Новости Беларуси. Снег в декабре, как полная неожиданность. Коммунальные службы справлялись 12 декабря с последствиями снегопада, который начался еще вечером 11 декабря и заставил вывести почти весь автопарк техники. То, что снежные авралы зимой событие банальное, казалось бы, ни для кого не секрет и, тем не менее,

их последствия для некоторых коммунальщиков каждый раз как снег на голову.

Больше всего снега выпало в Гомельской области. Здесь высота покрова – больше 11 сантиметров. Могилевскую область тоже знатно присыпало. В областном центре это в первую очередь отразилось на движении транспорта. Сильный снегопад начался ночью, а вот устранение его последствий,по словам местных жителей, лишь на рассвете.

Роман Костальцов, водитель маршрутного такси:

Дорожники ночью вообще не чистили. Вот как утро выехали в 7 часов, все. Не посыпано, не почищено. Когда пик начинается у нас, когда все люди едут на работу, вот тогда начинают они что-то делать.

Промедление коммунальных служб превратилось в большие временные потери для горожан. На дорогах – пробки, общественный транспорт вышел за рамки расписания,

и многие могилевчане опоздали на работу или учебу.

Александра Осадчая, житель Могилева:

Транспорт ходит очень плохо, минут 20 уже стою. Наверное, из-за того, что много снега

Не легче приходилось и пешеходам:

Юлия Лужанкова, житель Могилева:

Вышли на улицу, потому что надо в магазин. Но по снегу очень тяжело на коляске. Видите, плохо убирают снег. Так что все заснежено и холодно.

И это притом, что техники, рабочих рук, расходного материала предостаточно.

Только в столице один квадратный километр обслуживает три работника коммунальной службы и одна единица техники.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горрематадор» Мингорисполкома:

Сегодня в день работает около 400 единиц спецтехники, из них 75 самосвалов на вывозе снега. Также трудится около 800 человек – уборщиков территории.

Но даже в Минске немного не хватило оперативности. Не смотря на то, что городские службы приступили к работе ещё ночью. Павел, например, проснулся на полчаса раньше – специально, чтобы миновать пробки и очистить от сугроба свою машину.

Павел Скурат:

По второстепенным улицам, как улица Азгура, например, пока вообще ничего не почищено, даже тротуары и то пока слабо почищены.

Сейчас же в режиме нон-стоп по всему городу курсирует снегоуборочная машины, а коммунальщики работают в усиленном режиме.

И хоть снежный покров в 7 сантиметров для столицы и декабря вполне типичный, для городских служб своего рода экзамен.

С городских улиц снег попадает на, так называемые, снежные полигоны. Сюда с начала дня приехало больше сотни самосвалов. Здесь, по некоторым подсчётам, больше ста тонн снега.

Это лишь малая часть, всего в городе 18 таких полигонов.

А тем временем, ситуация на дорогах продолжает оставаться непростой.

Так, в Бобруйске с легковым автомобилем столкнулась маршрутка – трое пассажиров пострадали.

К слову, оценить обстановку можно на специализированном сайте, где в режиме онлайн отражаются все оперативные данные: от видимости и температуры до пробок и аварий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.