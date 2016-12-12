Прямой эфир

Натуральная красота в приоритете: Министерство здравоохранения разработало нормы медицинской этики

12 декабря 2016 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Без каблуков, косметики и коротких халатов. Министерство здравоохранения разработало нормы медицинской этики. Свод правил регулирует морально-нравственные аспекты поведения медицинского персонала, манеру общения с пациентами и коллегами.

Отдельным пунктом в кодексе прописан и внешний вид персонала.

Впрочем, пока проект находится на стадии общественного обсуждения.

Виктория Ходосок, СТВ:
Ниже каблук, длиннее халат, отсутствие яркой косметики на лице. В проекте постановления о нормах медицинской этики еще десяток пунктов – уважение и сочувствие, никакой грубости пациентам и никакой рекламы лекарств.   

Новый проект документа, который сформирует правила поведения для медиков появился на сайте Минздрава.

Любой человек может написать свои предложения, рассмотрят все и учтут самые необходимые.

Предложений к врачам много. В  частных медицинских центрах негласный закон о дресс-коде и правилах поведения – аксиома. Общение на уровне, одежда к месту и никаких украшений на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Зухра Мифтахова, врач-дерматокосметолог:
У нас есть устав и правила поведения. У нас есть правила взаимоотношения  персонала между собой. У нас было обязательное собрание. Мы проговаривали это. Каждый приходит с достаточно скромным макияжем. Руки должны быть ухожены обязательно, без ярких ногтей.
 

Виктория Ходосок, СТВ:
Обсудить проект предлагается  всем белорусам.

 Замечания и предложения принимаются до 29 декабря.

И если документ все же  примут, медикам будет официально запрещено носить нарощенные ногти, пользоваться «резкими» духами,  но обязательно учитывать интересы своих пациентов.

# общество # Медицина # Зухра Мифтахова

Другие новости рубрики

Все новости
Не хватило оперативности: из-за коммунальных служб горожане потеряли время
12 декабря 2016 16:43

Не хватило оперативности: из-за коммунальных служб горожане потеряли время

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 11 декабря: закон о тунеядцах
12 декабря 2016 16:04

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 11 декабря: закон о тунеядцах

Спасённые детские жизни: в Слуцке завершился благотворительный марафон
12 декабря 2016 15:02

Спасённые детские жизни: в Слуцке завершился благотворительный марафон