Натуральная красота в приоритете: Министерство здравоохранения разработало нормы медицинской этики

Новости Беларуси. Без каблуков, косметики и коротких халатов. Министерство здравоохранения разработало нормы медицинской этики. Свод правил регулирует морально-нравственные аспекты поведения медицинского персонала, манеру общения с пациентами и коллегами.

Отдельным пунктом в кодексе прописан и внешний вид персонала.

Впрочем, пока проект находится на стадии общественного обсуждения.

Виктория Ходосок, СТВ:

Ниже каблук, длиннее халат, отсутствие яркой косметики на лице. В проекте постановления о нормах медицинской этики еще десяток пунктов – уважение и сочувствие, никакой грубости пациентам и никакой рекламы лекарств.

Новый проект документа, который сформирует правила поведения для медиков появился на сайте Минздрава.

Любой человек может написать свои предложения, рассмотрят все и учтут самые необходимые.

Предложений к врачам много. В частных медицинских центрах негласный закон о дресс-коде и правилах поведения – аксиома. Общение на уровне, одежда к месту и никаких украшений на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зухра Мифтахова, врач-дерматокосметолог:

У нас есть устав и правила поведения. У нас есть правила взаимоотношения персонала между собой. У нас было обязательное собрание. Мы проговаривали это. Каждый приходит с достаточно скромным макияжем. Руки должны быть ухожены обязательно, без ярких ногтей.



Виктория Ходосок, СТВ:

Обсудить проект предлагается всем белорусам.

Замечания и предложения принимаются до 29 декабря.

И если документ все же примут, медикам будет официально запрещено носить нарощенные ногти, пользоваться «резкими» духами, но обязательно учитывать интересы своих пациентов.