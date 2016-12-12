Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 11 декабря: закон о тунеядцах

Новости Беларуси. «Что происходит» с Декретом Президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества». 6 декабря прошло совещание, на котором глава государства говорил о том, что в этот Декрет будут вноситься дополнения и изменения.

Гости в студии:

Михаил Рассолько, начальник Главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости Республики Беларусь

Ирина Новикова, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, доктор экономических наук, профессор

Вадим Боровик, политолог

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Николай Улахович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь