Эксперимент СТВ. Пропустит ли водитель человека на пешеходном переходе?
ДТП с участием пешеходов получают большой резонанс. Для водителя все заканчивается штрафом, разбирательствами. Для пешехода – травмами или смертью. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» успели зафиксировать одно из таких нарушений на видеорегистратор.
Инспектор ГАИ:
Там бабушка переходила. Вы не остановились, проехали. Штраф желаете оплатить на месте или в течение 5 дней по протоколу? Почему нарушили?
Водитель легкового автомобиля:
Не заметила…
На этот раз данный водитель автомобиля отделается штрафом. И пусть это будет самая дорогая расплата за собственную невнимательность.
В этом году по причине «не заметил» в ДТП пострадали 36 детей.
В Могилеве водитель легкового автомобиля 12 ноября совершил наезд на переходивших по пешеходному переходу женщину, ее 8-летнюю дочь и мужчина. Могилевчанка от полученных травм погибла на месте происшествия. Мужчина и ребенок получили травмы.
16 ноября. В Минске судят водителя, который сбил минчанку, переходящую дорогу по «зебре» с ребенком на руках.
17 ноября. Следственный комитет завершил расследование о смертельном наезде на мужчину в Минске.
Оксана Михетко, инспектор ГАИ Первомайского РУВД г. Минска:
Что касается ДТП с участием пешеходов, в Минске зарегистрировано 156 такого рода происшествий, в которых 19 человек погибло и 148 получили травмы.
Пренебрегают правилами дорожного движения и переходят дорогу в неустановленном месте, на запрещающий красный свет светофора, не используют в темное время суток специальные приборы светоотражающих элементов.
Основными причинами ДТП остаются: нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, нарушение требований проезда перекрестков, правил маневрирования и превышение скоростных режимов движения.
Третье воскресенье ноября ежегодно считается днем памяти жертв ДТП.
Татьяна Бакунович, директор ГУО «ЦДОДиМ «АРТ» г. Минска:
Совместными усилиями Инспекции по делам несовершеннолетних, МЧС, Управления образования администрации Первомайского района, учреждениями образования, центрами дополнительного образования проводится целенаправленная работа на предупреждение ДТП.
Илья Климович, школьник:
Почти всегда водители останавливаются, ждут, пока я прохожу. Я им киваю головой – говорю «Спасибо». Они мне тоже. Бывают и такие, которые просто не пропускают и проезжают. Есть такие люди, которые переходят там, где нельзя. Это тоже самое, что машины будут ехать по тротуару.
Наименее аварийный район Минска и самый маленький по площади – Партизанский. Чаще ДТП с участием пешеходов происходят во Фрунзенском и Московском районах столицы. Отметим, что за прошедший 2016 год зафиксировано ДТП на 30% меньше, чем 5 лет назад. И это, учитывая факт роста количества транспорта в столице.