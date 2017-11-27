Эксперимент СТВ. Пропустит ли водитель человека на пешеходном переходе?

ДТП с участием пешеходов получают большой резонанс. Для водителя все заканчивается штрафом, разбирательствами. Для пешехода – травмами или смертью. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» успели зафиксировать одно из таких нарушений на видеорегистратор.

Инспектор ГАИ:

Там бабушка переходила. Вы не остановились, проехали. Штраф желаете оплатить на месте или в течение 5 дней по протоколу? Почему нарушили? Водитель легкового автомобиля:

Не заметила… На этот раз данный водитель автомобиля отделается штрафом. И пусть это будет самая дорогая расплата за собственную невнимательность. В этом году по причине «не заметил» в ДТП пострадали 36 детей.



В Могилеве водитель легкового автомобиля 12 ноября совершил наезд на переходивших по пешеходному переходу женщину, ее 8-летнюю дочь и мужчина. Могилевчанка от полученных травм погибла на месте происшествия. Мужчина и ребенок получили травмы.

16 ноября. В Минске судят водителя, который сбил минчанку, переходящую дорогу по «зебре» с ребенком на руках.

17 ноября. Следственный комитет завершил расследование о смертельном наезде на мужчину в Минске.

Оксана Михетко, инспектор ГАИ Первомайского РУВД г. Минска:

Что касается ДТП с участием пешеходов, в Минске зарегистрировано 156 такого рода происшествий, в которых 19 человек погибло и 148 получили травмы.

Пренебрегают правилами дорожного движения и переходят дорогу в неустановленном месте, на запрещающий красный свет светофора, не используют в темное время суток специальные приборы светоотражающих элементов.

Основными причинами ДТП остаются: нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, нарушение требований проезда перекрестков, правил маневрирования и превышение скоростных режимов движения.

Третье воскресенье ноября ежегодно считается днем памяти жертв ДТП.