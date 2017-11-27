Мальчику отрезало палец на глазах у младшей сестры. Кто ответит за ЧП на минском катке?

Сегодня коньки доступны любому желающему. На крытых катках – стабильный минус в любое время года. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем о семье минчан с двумя детьми, которая хотела провести время весело и с пользой. Через 5 минут после начала сеанса катания на коньках сын Елены Протасевич получил серьезную травму,

а остальные члены семьи остались на грани нервного срыва.

Елена Протасевич, минчанка:

Мы попали на сеанс 15.15–16.00. Решили взять тренировочного «Пингвина» для младшей дочери 4-х лет. Но «Пингвин» оказался настолько неустойчив, что мужу пришлось ее сзади поддерживать. И в итоге она отказалась на нем вообще кататься, потому что было страшно. Тогда «Пингвин» взял мой старший сын, которому 10 лет. Проехав полкруга, «Пингвин» выехал у него из рук, он упал, и ему таким образом отрезало палец.

Дочь сразу начала кричать, муж повел дочь к выходу. Никто к нам не подбежал.





Неизвестный фигурист толи не успел свернуть, толи просто не заметил ручку лежащего на льду ребенка. Коньком отрезал Максиму палец и укатил, не оглянувшись. Ребенок подошел к родителям, держа навесу руку: на лед крупными каплями стекала кровь.

Никто из сотрудников катка не обратил внимания на семью, пока отец мальчика не стал кричать и звать на помощь.



Сразу после случившегося ребенка доставили в 6-ю городскую клиническую больницу. В 17.30 началась операция под общим наркозом, которая длилась 1 час.Станислав Третьяк, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:

Протасевич Максим поступил к нам в 12 ноября этого года с травмой в результате наезда коньком на пятый палец левой кисти. В результате был получен открытый оскольчатый перелом средней фаланги пятого пальца, повреждение тыльного апоневроза и глубокого сгибателя пятого пальца.

Первым этапом ребенку выполнен синтез фаланги и восстановление сгибательного аппарата.

Сегодня мама Максима понимает, что находиться на катке в тот день было небезопасно: лед перегружен, расстояние между катающимися минимально, неустойчивый обучающий тренажер, с которым катался ребенок.

Максим Протасевич, пострадавший мальчик:

Просто «Пингвин» был легкий. Я его держал – надо было нагибаться, отпустил, упал вперед и выставил руку. Сейчас я чувствую себя хорошо, но я переживаю за сестру. Она может волноваться за меня.

Кто-то скажет: «сами не доглядели». Но от этого не менее дико выглядит ледяное равнодушие и невозмутимость рядом находящихся людей. После инцидента никто из администрации катка не записал номер телефона, чтобы элементарно поинтересоваться состоянием ребенка. Не объявился и тот, кто видел упавшего мальчика и не только не притормозил, чтобы помочь встать, но еще и наехал на руку мальчика.

Сегодня Елена с супругом ежедневно навещают сына в больнице. Елена Протасевич:

Я бы хотела получить компенсацию. Возможно, предстоит реабилитация. Мы в принципе в деньгах не нуждаемся, но они должны как-то помочь. Мы пришли к ним отдохнуть, а тут получили такую травму. На что администратор еще мне сказала: «У нас не детский лагерь». Безусловно, есть вина администрации. Должны быть какие-то нормы соблюдения количества людей на катке. Ребенок упал, и тут же ему отрезало палец. То есть расстояние между катающимися очень маленькое. Максим идет на поправку. Но поставить точку в скользкой истории еще предстоит сотрудникам правоохранительных органов.



Анастасия Белокопыцкая, юрист:

В данном случае родителям пострадавшего ребенка необходимо обратиться к владельцу катка с претензией, чтобы владелец катка сохранил видеозапись с камер видеонаблюдения. В последующем потребителю необходимо также обратиться в милицию, чтобы та изъяла соответствующие видеозаписи, а также провела проверку по случившемуся инциденту. Если будет установлена вина определённого лица, а это либо владелец катка или человек, который непосредственно причинил вред ребенку,

у родителей ребенка есть право обратиться к данному лицу с претензией о возмещении убытков, а также о компенсации морального вреда.



Сергей Дроздов, временно исполняющий обязанности начальника милиции общественной безопасности РУВД Центрального района г. Минска:

16 ноября в наше отделение обратилась гражданка Республики Беларусь с заявлением о том, что ее несовершеннолетний сын, будучи на катке на Победителей,65, получил травму. По данному поводу в настоящий момент в Центральном РОВД проводится проверка. О ее результатах будет сообщено заявительнице.