«Уколы красоты» на дому. Корреспондент СТВ проверила, в каких условиях дилетанты зарабатывают на наших лицах

Количество ежегодно совершаемых в Беларуси пластических операций растет ударными темпами. Популярностью пользуются и «уколы красоты». Что об этом нужно знать и чего следует опасаться, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

Минчанка Валентина Замятина присела в кресло мастера всего на 15 мин, но последствия визита не сходят с ее лица уже две недели. Валентина Замятина, минчанка:

У меня начали появляться морщинки вокруг глаз, и моя подруга посоветовала мне косметолога на дому. Она брала недорого. Я пришла, она сделала мне инъекции. Через пару часов лицо у меня начало все отекать. Но косметолог сказала, что так и должно быть!



Дмитрий Батюков, хирург пластической и эстетической хирургии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:

Случаи неудачной коррекции учащаются. И связано это с двумя причинами. Первое – это то, что на «сером» рынке доступны препараты. Второе – эти «недоспециалисты» имеют доступ к семинарам, часто – за пределами нашей страны, что позволяет им получить базовые навыки в инъекциях.

В Беларуси пластических хирургов не так уж много – около 50 специалистов. Все виды бъюти-манипуляции могут делать лишь около 10 человек. Гораздо больше тех, кто, вооружившись скальпелем или с иглой, наперерез с низкими ценами привлекают любительниц новейших процедур.

Порой ошибок не удается избежать врачам с многолетним стажем.

Но в их пользу законная деятельность и коллеги, которые могут помочь исправить огрехи.



Дмитрий Батюков:

2-3 раза в неделю приходит пациент с подобной проблемой. Последний случай достаточно серьезный. Это инъекции на квартире: попадание в артерию во время коррекции носа с формированием участка некроза. То есть омертвления ткани в области носа.



К сожалению «серый» рынок заключается не в том, что это будет тот же препарат, только дешевле, а и подмена препарата. Мы сталкиваемся с этим постоянно. То есть это коробка от одного препарата, в которой находится другой препарат. Это фальшивый препарат, когда все совпадает, но он произведен не в том месте. Это превышение срока годности.

В каких условиях дилетанты зарабатывают на наших лицах, разбиралась корреспондент программы «Добро пожаловаться». Гуру инъекций предлагают свои услуги в соцсетях и принимают на дому. В данном случае – в Малиновке.

В переписке нас уверяли, что комната полностью оборудована под косметологический кабинет.



В реальности от кабинета лишь кушетка. К лицу нашего корреспондента девушка потянулась, не надев перчатки. Лицензии на деятельность нет, лишь парочка сертификатов об окончании каких-то курсов.

Консультация длилась 15 минут. Документы на препараты так и не показали.