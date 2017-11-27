«Уколы красоты» на дому. Корреспондент СТВ проверила, в каких условиях дилетанты зарабатывают на наших лицах
Количество ежегодно совершаемых в Беларуси пластических операций растет ударными темпами. Популярностью пользуются и «уколы красоты». Что об этом нужно знать и чего следует опасаться, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».
Минчанка Валентина Замятина присела в кресло мастера всего на 15 мин, но последствия визита не сходят с ее лица уже две недели.
Валентина Замятина, минчанка:
У меня начали появляться морщинки вокруг глаз, и моя подруга посоветовала мне косметолога на дому. Она брала недорого. Я пришла, она сделала мне инъекции. Через пару часов лицо у меня начало все отекать.
Но косметолог сказала, что так и должно быть!
Дмитрий Батюков, хирург пластической и эстетической хирургии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук:
Случаи неудачной коррекции учащаются. И связано это с двумя причинами. Первое – это то, что на «сером» рынке доступны препараты. Второе – эти «недоспециалисты» имеют доступ к семинарам, часто – за пределами нашей страны, что позволяет им получить базовые навыки в инъекциях.
В Беларуси пластических хирургов не так уж много – около 50 специалистов. Все виды бъюти-манипуляции могут делать лишь около 10 человек. Гораздо больше тех, кто, вооружившись скальпелем или с иглой, наперерез с низкими ценами привлекают любительниц новейших процедур.
Порой ошибок не удается избежать врачам с многолетним стажем.
Но в их пользу законная деятельность и коллеги, которые могут помочь исправить огрехи.
Дмитрий Батюков:
2-3 раза в неделю приходит пациент с подобной проблемой. Последний случай достаточно серьезный. Это инъекции на квартире: попадание в артерию во время коррекции носа с формированием участка некроза. То есть омертвления ткани в области носа.
К сожалению «серый» рынок заключается не в том, что это будет тот же препарат, только дешевле, а и подмена препарата. Мы сталкиваемся с этим постоянно. То есть это коробка от одного препарата, в которой находится другой препарат. Это фальшивый препарат, когда все совпадает, но он произведен не в том месте. Это превышение срока годности.
В каких условиях дилетанты зарабатывают на наших лицах, разбиралась корреспондент программы «Добро пожаловаться». Гуру инъекций предлагают свои услуги в соцсетях и принимают на дому. В данном случае – в Малиновке.
В переписке нас уверяли, что комната полностью оборудована под косметологический кабинет.
В реальности от кабинета лишь кушетка. К лицу нашего корреспондента девушка потянулась, не надев перчатки. Лицензии на деятельность нет, лишь парочка сертификатов об окончании каких-то курсов.
Консультация длилась 15 минут. Документы на препараты так и не показали.
Доверять свое лицо рукам такого мастера небезопасно.
Отечественным красавицам следует помнить, что перед тем как вводить вам какую либо инъекцию, у специалиста должна быть соответствующая квалификация.
Иначе вас наградят гнойниками, абсцессами и даже слепотой, если речь о чувствительной зоне вокруг глаз.
Анастасия Белокопыцкая, юрист:
Такого косметолога на дому можно привлечь к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. В крайних случаях можно привлечь к уголовной ответственности за обман потребителя и также за осуществление деятельности, заведомо не отвечающей принципам безопасности.
Если очень постараться, деньги за некачественные услуги потребитель вернуть сможет, но, к сожалению, не первоначальную внешность и здоровье.