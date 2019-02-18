Эксперимент СТВ: отличит ли директор «Минскводоканала» воду из-под крана во Фрунзенском и Центральном районах

Два стакана воды: в одном – вода из крана нашего телецентра. Это у нас Центральный район. А во втором стакане – вода из Фрунзенского района. Сможете ли Вы отгадать, в каком стакане какая вода?

Олег Аврутин:

Не смогу. И мне кажется, что вы меня сейчас немного разыгрываете. Сейчас по вкусу она для меня абсолютно одинаковая. И я думаю, что этому есть очень понятное объяснение. Все жалобы или обращения людей Фрунзенского района – они связаны с тем, что вода пахнет хлором. И я людям говорю: а вы попробуйте просто налить эту воду в графин и попробовать её через полчаса-час. Хлор этот очень быстро улетучивается.

Я сам не живу во Фрунзенском районе, большую часть своей жизни пока прожил в Московском районе, и мы пили эту воду из-под крана. И она, с точки зрения и безопасности, физиологической полноценности, она точно такая же, как вода из подземного источника. Вот ключевой вопрос – это присутствие хлора. Но хлор – это агент для обеззараживания и хлор очень летуч. И мне интересно, конечно, и Ваше мнение сейчас в той части, что вода уже немного постояла. Но на самом деле, так оно и есть. На самом деле, воду эту вы уже не отличите.