«Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо»: женщина застряла в лифте и чуть не задохнулась

Девушка застряла в лифте и чуть не умерла от страха. Почему ей никто не ответил в диспетчерской, и как работает служба спасения из лифтового плена, разбираемся в программе «Добро пожаловаться» .

Майя Шатохина 5 февраля спешила на важную встречу, вызвала лифт, вошла в кабину, а дальше – всё, как в кошмарном сне.

Оказавшись в железном плену, девушка первым делом нажала кнопку «вызов». Но общение с диспетчером больше напоминало испорченный телефон.

Майя Шатохина: Когда я доехала до 1 этажа, лифт резко остановился, в нём загорелись все кнопки.

Майя Шатохина:

Я нажала кнопку и говорила, что я застряла, на что я слышала в ответ: «Слушаю, говорите!» Диспетчер меня не слышал. Предупредить людей, с которыми я должна была встречаться, я не смогла, так как связь в лифте была просто отвратительная.

Что делать дальше – Майя попросту не знала. Ведь в лифте не было ни телефонов аварийной службы, ни плана действий в случае ЧП, а мобильный Интернет с трудом пробивался сквозь толстые металлические стены.

Через несколько минут томительных ожиданий и попыток докричаться до соседей у девушки началась настоящая паническая атака.

Майя Шатохина:

Через минут 20 я почувствовала, что мне становится нехорошо. В какой-то момент кислород заканчивается. Я села на пол, потому что там было прохладнее. Я стала ждать, когда хоть кто-то придёт.

Спустя еще 10 минут, которые до смерти испуганной девушке показались вечностью, её всё-таки пришли спасать сотрудники лифтового сервиса.

Майя Шатохина:

Когда меня освободила сотрудница компании «Лифтсервис», у неё были очень большие глаза, она очень удивилась, что в лифте кто-то есть.

Соседи по дому на Неманской от новости про застрявшую девушку просто в шоке. И едва могут поверить, что кто-то провёл битый час в новеньком лифте.

Жильцы дома:

– В нашем подъезде такого не случалось.

– Вообще на лифте не езжу.

– Ничего не слышал.

Как произошло, что на все мольбы о помощи испуганная девушка слышала только шипение в ответ, мы решили проверить опытным путём.