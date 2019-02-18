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Осторожно, мошенники: нигериец откликается на объявления о продаже товаров и просит данные банковской карты

18 февраля 2019 12:32
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Программа «Большой город» помогает быть в курсе столичной жизни. Телезрители звонят и делятся новостями с нами в социальных сетях. Так минчанин Дмитрий прислал нам свою историю. Молодой человек разместил в Интернете объявление о продаже фотоаппарата, которое очень заинтересовало потенциального покупателя из Нигерии!

Осторожно, мошенники: нигериец откликается на объявления о продаже товаров и просит данные банковской карты -1

Исаак Алекс:
Я покупаю этот предмет в качестве международного подарка-сюрприза для моей двоюродной сестры в Нигерии, я хочу, чтобы вы помогли мне отправить его ей после того, как я сделаю платёж.

Осторожно, мошенники: нигериец откликается на объявления о продаже товаров и просит данные банковской карты -4

Осторожно, мошенники: нигериец откликается на объявления о продаже товаров и просит данные банковской карты -6

Взамен иностранец выслал адрес якобы своей сестры. Минчанин не растерялся: навел справки в Интернете и наткнулся на очень интересное обсуждение на форумах. Оказалось, что уже не один человек попался на удочку афериста. Мужчина попросту выманивал данные с банковских карточек, а позже снимал с них деньги. Наивные продавцы, отправив посылку, оказывались без товара, да ещё и с пустым кошельком.

Осторожно, мошенники: нигериец откликается на объявления о продаже товаров и просит данные банковской карты -9

Но наш телезритель не из робкого десятка! В ответ на заманчивое предложение, он отправил весьма содержательные фото, после которых интерес к его объявлению пропал окончательно.

# Интернет-мошенничество # общество # Илона Волынец

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