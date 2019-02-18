Осторожно, мошенники: нигериец откликается на объявления о продаже товаров и просит данные банковской карты

Программа «Большой город» помогает быть в курсе столичной жизни. Телезрители звонят и делятся новостями с нами в социальных сетях. Так минчанин Дмитрий прислал нам свою историю. Молодой человек разместил в Интернете объявление о продаже фотоаппарата, которое очень заинтересовало потенциального покупателя из Нигерии!

Исаак Алекс: Я покупаю этот предмет в качестве международного подарка-сюрприза для моей двоюродной сестры в Нигерии, я хочу, чтобы вы помогли мне отправить его ей после того, как я сделаю платёж.

Взамен иностранец выслал адрес якобы своей сестры. Минчанин не растерялся: навел справки в Интернете и наткнулся на очень интересное обсуждение на форумах. Оказалось, что уже не один человек попался на удочку афериста. Мужчина попросту выманивал данные с банковских карточек, а позже снимал с них деньги. Наивные продавцы, отправив посылку, оказывались без товара, да ещё и с пустым кошельком.