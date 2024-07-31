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МИД Беларуси рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Ливан

31 июля 2024 10:40
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МИД Беларуси рекомендует временно воздержаться от поездок в Ливан в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Ливан-1

Гражданам нашей страны, в настоящее время находящимся там, необходимо строго следовать указаниям местных властей, поддерживать связь с посольством Беларуси в Сирии, а также актуализировать свои данные по консульскому учету. Как сообщают мировые СМИ, фактически, на юге Ливана сложились условия, похожие на военные. Большинство авиакомпаний отменяют рейсы в Ливан в связи с эскалацией напряженности между Израилем и шиитским движением «Хезболлах».

# Международная политика # общество

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