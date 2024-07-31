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МЧС: в Беларуси упавшими из-за сильного ветра деревьями повреждено 17 машин

31 июля 2024 10:35
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Деревья, поваленные сильным ветром, повредили 17 автомобилей по всей Беларуси. Из-за грозового фронта и ветра с порывами, достигавшими 26 метров в секунду, 28 и 29 июля в семи районах страны пострадало восемь населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС: в Беларуси упавшими из-за сильного ветра деревьями повреждено 17 машин-1

Зарегистрировано 379 случаев падения деревьев. Их распиловку и уборку вели работники МЧС и других организаций.

МЧС: в Беларуси упавшими из-за сильного ветра деревьями повреждено 17 машин-4

Буреломом повреждено 17 автомобилей. Больше всего неприятностей для их владельцев непогода принесла в Минске.

МЧС: в Беларуси упавшими из-за сильного ветра деревьями повреждено 17 машин-7

В сельских населенных пунктах были повреждены кровли шести жилых домов, из них два уже восстановлены. Также непогода нанесла урон двум объектам соцкультбыта.

# Погода в Беларуси # общество

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