МЧС: в Беларуси упавшими из-за сильного ветра деревьями повреждено 17 машин

Деревья, поваленные сильным ветром, повредили 17 автомобилей по всей Беларуси. Из-за грозового фронта и ветра с порывами, достигавшими 26 метров в секунду, 28 и 29 июля в семи районах страны пострадало восемь населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрировано 379 случаев падения деревьев. Их распиловку и уборку вели работники МЧС и других организаций.

Буреломом повреждено 17 автомобилей. Больше всего неприятностей для их владельцев непогода принесла в Минске.