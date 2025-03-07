Руководство МВД встретилось с многодетными матерями, проходящими службу в войсках Министерства

В преддверии Дня женщин положено начало новой красивой традиции – впервые состоялась встреча руководства МВД с многодетными матерями, проходящими службу в органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для мам в погонах из разных регионов страны подготовили познавательную программу. Они побывали в специализированном лицее МВД, затем прибыли в Национальную библиотеку. Во время экскурсии узнали об истории уникального хранилища знаний, ознакомились с его художественным оформлением, техническим оснащением, архитектурными особенностями. Также посетили музей книги, где представлено более 300 редких изданий. Идея мероприятия появилась не просто так. Для нашего государства и милицейского ведомства многодетные семьи, дети – огромная ценность.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Быть многодетной мамой в нашей стране почетно. Нашим государством оказывается вся необходимая поддержка многодетным семьям. Но мы на уровне нашего ведомства еще принимаем дополнительные меры, потому что мы понимаем, какая нагрузка идет на мам, на многодетных отцов, которые служат в Министерстве внутренних дел. И сегодня нами разработан целый комплекс мероприятий для поддержки многодетных семей. И мы делаем все для того, чтобы многодетных семей в нашем ведомстве становилось все больше. Это золото нашего ведомства.

Во время мероприятия обменялись мнениями, как выстраивать совместную работу для счастливого будущего детей. Героиням дня, многодетным мамам, вручены памятные подарки.

Наше Министерство в целом оказывает очень хорошую поддержку и помощь, и не в ущерб воспитанию моих детей я сейчас с удовольствием хожу на работу.