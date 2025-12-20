Прямой эфир

В Минском суворовском военном училище прошёл новогодний бал

20 декабря 2025 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушки в шикарных нарядах, кавалеры в парадной форме. Это не съемки исторического фильма. Так в Минском суворовском военном училище проходил традиционный новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском суворовском военном училище прошёл новогодний бал-2

Прежде чем закружить под классическую музыку, участники тщательно готовились. В течение месяца 100 пар разучивали около 10 классических танцев – кадриль, венский вальс, мазурка, полонез. 

В Минском суворовском военном училище прошёл новогодний бал-4

Стефания Стрельченко, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:
Я уже не первый раз участвую у суворовцев на балу. В прошлом году я также принимала участие. И мне очень понравилось. Когда я узнала, что есть возможность еще раз окунуться в эту прекрасную атмосферу, то я, конечно же, сразу согласилась без раздумий, потому что тут определенно очень новогодняя, красивая атмосфера, очень сказочно. 

Тут совсем другие мальчики. Они не такие, как свои сверстники, так как у них тут достаточно все строго. И на репетициях мы это тоже заметили, что их воспитывают по-мужски.

В Минском суворовском военном училище прошёл новогодний бал-6

Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища:
По традиции уже второй год подряд на этом баллу присутствуют не только суворовцы, но и выпускники суворовских училищ, которые достигли воинского звания генерал-майор, высоких результатов в бизнесе, в государственной сфере. Чтобы дети видели, к чему им стремиться.

В Минском суворовском военном училище прошёл новогодний бал-8

Приглашение на бал получили самые одаренные и трудолюбивые учащиеся Минского суворовского военного училища, Жодинской женской гимназии и Минского государственного колледжа искусств. Для них этот праздник становится поводом проявить себя и показать лучшие качества. 

# Бал # Минское суворовское военное училище

Другие новости рубрики

Все новости
Большая забота о маленьких белорусах! Более 600 ребят собрал марафон «Наши дети» в Солигорске
20 декабря 2025 18:28

Большая забота о маленьких белорусах! Более 600 ребят собрал марафон «Наши дети» в Солигорске

Китайские врачи презентовали новую методику лечения заболеваний в Беларуси
20 декабря 2025 17:53

Китайские врачи презентовали новую методику лечения заболеваний в Беларуси

Азарёнок: Батька не против прогресса, он переживает, чтобы мы людьми остались
20 декабря 2025 17:38

Азарёнок: Батька не против прогресса, он переживает, чтобы мы людьми остались