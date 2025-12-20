В Минском суворовском военном училище прошёл новогодний бал

Девушки в шикарных нарядах, кавалеры в парадной форме. Это не съемки исторического фильма. Так в Минском суворовском военном училище проходил традиционный новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стефания Стрельченко, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:

Я уже не первый раз участвую у суворовцев на балу. В прошлом году я также принимала участие. И мне очень понравилось. Когда я узнала, что есть возможность еще раз окунуться в эту прекрасную атмосферу, то я, конечно же, сразу согласилась без раздумий, потому что тут определенно очень новогодняя, красивая атмосфера, очень сказочно.

Тут совсем другие мальчики. Они не такие, как свои сверстники, так как у них тут достаточно все строго. И на репетициях мы это тоже заметили, что их воспитывают по-мужски.