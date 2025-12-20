В Минском суворовском военном училище прошёл новогодний бал

Девушки в шикарных нарядах, кавалеры в парадной форме. Это не съемки исторического фильма. Так в Минском суворовском военном училище проходил традиционный новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девушки в шикарных нарядах, кавалеры в парадной форме. Это не съемки исторического фильма. Так в Минском суворовском военном училище проходил традиционный новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде чем закружить под классическую музыку, участники тщательно готовились. В течение месяца 100 пар разучивали около 10 классических танцев – кадриль, венский вальс, мазурка, полонез.
Стефания Стрельченко, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:
Я уже не первый раз участвую у суворовцев на балу. В прошлом году я также принимала участие. И мне очень понравилось. Когда я узнала, что есть возможность еще раз окунуться в эту прекрасную атмосферу, то я, конечно же, сразу согласилась без раздумий, потому что тут определенно очень новогодняя, красивая атмосфера, очень сказочно.
Тут совсем другие мальчики. Они не такие, как свои сверстники, так как у них тут достаточно все строго. И на репетициях мы это тоже заметили, что их воспитывают по-мужски.
Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища:
По традиции уже второй год подряд на этом баллу присутствуют не только суворовцы, но и выпускники суворовских училищ, которые достигли воинского звания генерал-майор, высоких результатов в бизнесе, в государственной сфере. Чтобы дети видели, к чему им стремиться.
Приглашение на бал получили самые одаренные и трудолюбивые учащиеся Минского суворовского военного училища, Жодинской женской гимназии и Минского государственного колледжа искусств. Для них этот праздник становится поводом проявить себя и показать лучшие качества.