В Гродненской области к 9 Мая благоустроят воинские захоронения

К празднику Великой Победы в Беларуси приведут в порядок воинские захоронения. В Гродненском регионе за каждым мемориалом закреплены организации-шефы. Их представители в эти дни выезжают на памятные места и определяются с необходимым объемом работ. Как только позволит погода, приступят к благоустройству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одном из самых старых мест захоронений в Гродно – воинском кладбище – уже кипит работа. Здесь высадился трудовой десант из сотрудников «Ремстройавтодора». Фронт работ широкий: уложить новую тротуарную плитку, заменить ступени, установить новые современные скамейки. Преобразить кладбище планируют к апрелю.

Юрий Лаптиев, заместитель директора предприятия «Ремстройавтодор»:

В планах продолжить укладку тротуарной плитки в более больших объемах. Кроме того, будет заменен борт дорожный, борт газонный. Мраморный борт на входной группе также подлежит замене. Будут отремонтированы подпорные стенки.