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Зритель является частью постановки. Где в Минске побывать на иммерсивном шоу?

21 февраля 2024 18:56
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В мире есть множество вещей, которые приносят счастье – это путешествия, комфорт, деньги. Но отдельное место в жизни каждого человека занимает культура. Именно культура способна объединить и обобщить достижения человечества для передачи их будущим потомкам. О том, как привить любовь к искусству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Зритель является частью постановки. Где в Минске побывать на иммерсивном шоу?-1

Вера Красняк, продюсер Камерного драматического театра:
Мы первый иммерсивный театр в Республике Беларусь, этому проекту уже пять лет. У нас существует в театре иммерсивное шоу, в котором зритель принимает непосредственное участие в постановке. То есть все действие происходит здесь и сейчас с тобой как зрителем, ты являешься частью этой постановки. Допустим, на расстоянии вытянутой руки можно с актером взаимодействовать. Оно не проходит в одном зале, это шоу проходит в разных локациях на территории всего Дома литератора. То есть подвалы, винтовые лестницы звукарей, ресторан – все задействовано в иммерсивной постановке.

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# Театр # общество

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