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Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке

24 апреля 2026 17:32
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На Беларусь в ближайшие часы опустится «Библионочь» – это когда в читальных залах шумно до полуночи. Полюбившийся проект в 2026 году проходит в 9-й раз. Акция обещает стать самой масштабной за всю историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке -2

Инициативу впервые поддержали около 150 библиотек – от областных центров до сельских филиалов. Такой культурный марафон – лучшее доказательство, что классическое печатное слово едва ли подрежут на повороте истории современные гаджеты.

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке -4

Валерия Карачун, корреспондент: 
Главная библиотека страны сегодня работает по особому расписанию. Гостей приглашают  танцевать в читальных залах, поиграть в шахматы с чемпионкой страны, петь под гитару и даже заглянуть в сокровищницу знаний – фондохранилище. Белорусский «алмаз знаний» никогда не жалуется на количество посетителей. Но сейчас здесь – полный аншлаг.

Даже самые тихие залы превратились в шумные арт-пространства. Организована работа более 20 тематических площадок. В программе – экскурсии, квесты, театрализованные постановки, встречи с журналистами и даже игра в «Мафию».

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке -6

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В центре внимания книга. Наша задача показать, что книга – увлекательно, книга – интересно, книга – это особый атмосферный мир. В нее можно погружаться, с ней можно дружить, можно заводить новые знакомства. И самое главное – прокладывать путь в будущее. Вот это главная цель на всех многочисленных площадках, которые здесь будут сегодня.

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке -8

Хранители подготовили программу для читателей любого возраста и интересов. Здесь, например, развернулись настоящие баталии. Шахматы и шашки – от любительских партий до турниров с профессиональными спортсменами. Рядом любители экзотики осваивают японские и древнеиндийские настольные игры.

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке -10

Кирилл Будкевич, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» Минска:
У нас сегодня шахматный триатлон представлен несколькими видами. Древнеиндийским вариантом – чатурангой. Это когда четыре игрока вместе могут играть за одной доской. И, соответственно, изюминкой шахматного триатлона – это японские шахматы добуцу сеги.

У самого «алмаза знаний» – центральное место в экспозиции. В 2026 году ему исполняется 20 лет. 

Экскурсии, квесты и даже игра в «Мафию»! Узнали, как проходит «Библионочь» в Национальной библиотеке -12

Валерия Карачун: 
Буквально через пару минут на обзорной площадке Национальной библиотеки начнется выступление музыкантов. У посетителей будет уникальная возможность увидеть в телескопе звездное небо под живую мелодию скрипки. К слову, вся программа завершится только в 11 вечера. Поэтому не упустите возможность присоединиться. Вход свободный.

Подробнее в видео.

# Вадим Гигин # Национальная библиотека Республики Беларусь

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