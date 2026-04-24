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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193»

24 апреля 2026 17:03
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Очередной этап обмена военнопленными между Россией и Украиной прошел на белорусской границе. На родину вернулись 193 российских военнослужащих, столько же пленных было передано украинской стороне. Сразу после обмена российских солдат доставили в Беларусь. Здесь им оказывают психологическую и медицинскую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193»-2

Затем всех освобожденных доставят в Россию, где они продолжат реабилитацию в военных госпиталях. Напомним, предыдущий обмен состоялся 11 апреля. Тогда домой вернулись 175 человек с каждой стороны.

Нынешняя гуманитарная акция стала уже третьей крупной за последние два месяца. Площадкой для передачи традиционно выступает пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельской области. За время конфликта этот переход зарекомендовал себя как надежная и безопасная логистическая база не только для обмена живыми, но и для возвращения тел погибших.

# Россия # Украина

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