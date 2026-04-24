Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси

Несмотря на апрельское похолодание, в Беларуси продолжается массовый сев кукурузы. Аграрии работают с оглядкой на низкие ночные температуры, но темпов не снижают: промедление грозит критической потерей влаги в почве, а значит, и будущего урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 тысяч гектаров – общая площадь кукурузных посевов Гомельской области в этом сезоне. 93 тысячи из них займет кукуруза на зерно. В лидерах по темпам работ Мозырский район, но и на востоке региона техника не умолкает. Поля хозяйства «Искра-Ветка» – одна из точек на карте напряженной посевной. Термометры по ночам опускаются ниже ноля, но механизаторы продолжают вести сев. Весенняя влага уходит из почвы с каждым днем.

Заморозки, по словам аграриев, пока не мешают. Главное – не упустить драгоценный процент влажности, нужный для зерна. В хозяйстве принципиально делают ставку на отечественную селекцию.

Михаил Колесный, заместитель директора сельхозпредприятия «Искра-Ветка»:

Наши семена кукурузы не хуже импортных. В прошлом году нашей белорусской селекции семена дали урожай в среднем от 90 до 107 центнеров за гектар.

Александр Фролов, первый заместитель председателя Ветковского райисполкома:

Уже более 1 300 гектар посеяно. Это составляет более 14 % по району. Параллельно севу кукурузы ведутся химуходные работы, химзащитные работы по озимым.

В Витебской области аграриям чаще других приходится сталкиваться с серьезными климатическими вызовами. В силу географического расположения регион особенно подвержен «температурным качелям». В таких условиях больший урожай дают озимые зерновые. Они лучше впитывают влагу и созревают раньше. Среди яровых культур одной из самых надежных в последние годы считают кукурузу. Поэтому территории для нее оставляют самые обширные. Золотистые зерна уже ложатся в почву и в полях Миорского района. К севу кукурузы здесь приступили два хозяйства.