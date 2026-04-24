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Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси

24 апреля 2026 17:10
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Несмотря на апрельское похолодание, в Беларуси продолжается массовый сев кукурузы. Аграрии работают с оглядкой на низкие ночные температуры, но темпов не снижают: промедление грозит критической потерей влаги в почве, а значит, и будущего урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси-2

300 тысяч гектаров – общая площадь кукурузных посевов Гомельской области в этом сезоне. 93 тысячи из них займет кукуруза на зерно. В лидерах по темпам работ Мозырский район, но и на востоке региона техника не умолкает. Поля хозяйства «Искра-Ветка» – одна из точек на карте напряженной посевной. 

Термометры по ночам опускаются ниже ноля, но механизаторы продолжают вести сев. Весенняя влага уходит из почвы с каждым днем. 

Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси-4

Заморозки, по словам аграриев, пока не мешают. Главное – не упустить драгоценный процент влажности, нужный для зерна. В хозяйстве принципиально делают ставку на отечественную селекцию.

Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси-6

Михаил Колесный, заместитель директора сельхозпредприятия «Искра-Ветка»:
Наши семена кукурузы не хуже импортных. В прошлом году нашей белорусской селекции семена дали урожай в среднем от 90 до 107 центнеров за гектар.

Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси-8

Александр Фролов, первый заместитель председателя Ветковского райисполкома:
Уже более 1 300 гектар посеяно. Это составляет более 14 % по району. Параллельно севу кукурузы ведутся химуходные работы, химзащитные работы по озимым.

Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси-10

В Витебской области аграриям чаще других приходится сталкиваться с серьезными климатическими вызовами. В силу географического расположения регион особенно подвержен «температурным качелям». В таких условиях больший урожай дают озимые зерновые. Они лучше впитывают влагу и созревают раньше. 

Среди яровых культур одной из самых надежных в последние годы считают кукурузу. Поэтому территории для нее оставляют самые обширные. Золотистые зерна уже ложатся в почву и в полях Миорского района. К севу кукурузы здесь приступили два хозяйства.

Более 1 млн гектаров пашни уже засеяно! Массовый сев кукурузы продолжается в Беларуси-12

Иван Юрашек, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Миорского райисполкома:
Своевременно произведен ремонт техники. Плюс еще привлекли из сторонних организаций механизаторов, порядка 30 человек. Присутствуют ночные заморозки. На ход весенних полевых работ это не влияет.

По оперативным данным, экватор пройден: более миллиона гектаров пашни в Беларуси уже засеяны. Пока Минская область удерживает лидерство по объемам, аграрии Брестчины и Гродненщины практически не отстают. Работа в полях не затихает ни на минуту. Задача у всех общая – в оптимальные сроки заложить основу продовольственной безопасности страны.

Подробнее в видео.

# Посевная кампания # Александр Фролов

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