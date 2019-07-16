Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации

В редакцию программы «Добро пожаловаться» обратились жильцы дома по ул. Кошевого, 9. Вот уже которую неделю жильцы первых этажей ощущают в квартирах едкий запах канализации.

Нина Яровая:

Когда же это все закончится? В коридоре запах скапливается, и воздух спертый очень. А вы представляете, как мы утром просыпаемся? Встаем и сразу же начинаем открывать все окна. Потому что дышать нечем!

Женщина уверяет: жуткая вонь появилась после того, как помещение бывшего банка на цокольном этаже взяли в аренду предприниматели.

Нина Яровая:

Там стали делать ремонт. Нам не говорили, что там будет, какое учреждение. И проблема началась после того, когда у них прорвало канализацию. Вдыхать амбре отходов жизнедеятельности целого подъезда не намерен и новоиспеченный арендатор цокольного этажа. Со слов мужчины, поначалу здесь планировали разместить медучреждение.

Игорь, арендатор помещения:

Под нами не находится подвальное помещение, и все фекалии выплывают прямо нам в помещение. Коммуникации старые – это первое. Но мне кажется, что есть еще проблема в некоторых жильцах. Когда чистили канализацию, доставали тряпки и бытовой мусор.

Медики заселяться в зловонную клоаку не спешат. Корреспонденты нашей программы уверяют: уже на подступах к месту ЧП от едкого запаха слезятся глаза. Внутри самого помещения любому нормальному человеку потребуется противогаз.

Игорь:

При первом залитии у нас здесь было невозможно ступить. Сейчас все это пошло из трапов. Вроде как канализацию почистили, однако трапы не дочистили, и это продолжается до сегодняшнего дня. Если не боитесь промочить ноги, можете зайти дальше. «Черви, мухи» и «Запах сырости, гнилья и фекалий». Люди живут над бассейном с отходами канализации Экскременты через край: залитый пол, кажется, навсегда потерял свой естественный цвет, а тошнотворный запах не оставляет никаких шансов задержаться здесь. Долгое время жильцы не догадывались – что на самом деле скрывают эти половицы.

Нина Яровая:

Эта комната, в которой случилась авария, находится как раз под нашей квартирой и квартирой, в которой живут соседи. У нее (соседки) астма. Она очень больная женщина, она не может находиться в этом помещении. Мой муж тоже болен. Он перенес 2 инфаркта, а сейчас переехал на дачу, потому что находиться в таком помещении невозможно. В местном ЖЭУ – уверяют корреспонденты нашей программы – про зловонный запах знают не понаслышке.

Корреспондентам СТВ выяснить, кто виноват и что делать, оказалось задачей не из легких: – Как с директором поговорить?

– Директора нет.

– Заместитель?

– Заместителя тоже нет. Сейчас главному инженеру позвоню.

– Мы бы хотели по вопросу Кошевого, 9 поговорить – как этот дом превратился в коллектор. Слышали о нем?

– Слышала. Но я недавно работаю здесь.

Станислав Кутовский, главный инженер КУП «ЖЭУ-3 Партизанского района г. Минска»:

На данном этапе там 2 пролома канализации на выпусках колодцев. Сегодня там будет произведена видеодиагностика для выявления непосредственно участков, где требуется замена наружной канализации. Из-за этих проломов и образуются частые засоры канализации. Это будет как временная мера для того, чтобы не было засоров до того момента, как будет произведена замена наружной канализации.

Со слов главного инженера ЖЭУ, новые коммуникации, а с ними и чистый воздух, появятся в доме не раньше чем через 2-3 недели. Станислав Кутовский:

Сейчас будет диагностика плюс гидропневмопромывка системы канализации. Далее будет передано все в КУП «ЖКХ» для заключения договоров с подрядными организациями, проведения процедуры закупок и замены самих выпусков в колодец.