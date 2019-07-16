Прямой эфир

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации

16 июля 2019 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В редакцию программы «Добро пожаловаться» обратились жильцы дома по ул. Кошевого, 9. Вот уже которую неделю жильцы первых этажей ощущают в квартирах едкий запах канализации.

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-1

Нина Яровая:
Когда же это все закончится? В коридоре запах скапливается, и воздух спертый очень. А вы представляете, как мы утром просыпаемся? Встаем и сразу же начинаем открывать все окна. Потому что дышать нечем!

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-4

Женщина уверяет: жуткая вонь появилась после того, как помещение бывшего банка на цокольном этаже взяли в аренду предприниматели.

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-7

Нина Яровая:
Там стали делать ремонт. Нам не говорили, что там будет, какое учреждение. И проблема началась после того, когда у них прорвало канализацию.

Вдыхать амбре отходов жизнедеятельности целого подъезда не намерен и новоиспеченный арендатор цокольного этажа. Со слов мужчины, поначалу здесь планировали разместить медучреждение.

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-10

Игорь, арендатор помещения:
Под нами не находится подвальное помещение, и все фекалии выплывают прямо нам в помещение. Коммуникации старые – это первое. Но мне кажется, что есть еще проблема в некоторых жильцах. Когда чистили канализацию, доставали тряпки и бытовой мусор.

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-13

Медики заселяться в зловонную клоаку не спешат. Корреспонденты нашей программы уверяют: уже на подступах к месту ЧП от едкого запаха слезятся глаза. Внутри самого помещения любому нормальному человеку потребуется противогаз.

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-16

Игорь:
При первом залитии у нас здесь было невозможно ступить. Сейчас все это пошло из трапов. Вроде как канализацию почистили, однако трапы не дочистили, и это продолжается до сегодняшнего дня. Если не боитесь промочить ноги, можете зайти дальше. 

«Черви, мухи» и «Запах сырости, гнилья и фекалий». Люди живут над бассейном с отходами канализации

Экскременты через край: залитый пол, кажется, навсегда потерял свой естественный цвет, а тошнотворный запах не оставляет никаких шансов задержаться здесь. Долгое время жильцы не догадывались – что на самом деле скрывают эти половицы. 

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-19

Нина Яровая:
Эта комната, в которой случилась авария, находится как раз под нашей квартирой и квартирой, в которой живут соседи. У нее (соседки) астма. Она очень больная женщина, она не может находиться в этом помещении. Мой муж тоже болен. Он перенес 2 инфаркта, а сейчас переехал на дачу, потому что находиться в таком помещении невозможно.

В местном ЖЭУ – уверяют корреспонденты нашей программы – про зловонный запах знают не понаслышке.

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-22

Корреспондентам СТВ выяснить, кто виноват и что делать, оказалось задачей не из легких:

Как с директором поговорить?
Директора нет.
Заместитель?
Заместителя тоже нет. Сейчас главному инженеру позвоню.
Мы бы хотели по вопросу Кошевого, 9 поговорить – как этот дом превратился в коллектор. Слышали о нем?
Слышала. Но я недавно работаю здесь.

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-25

Станислав Кутовский, главный инженер КУП «ЖЭУ-3 Партизанского района г. Минска»:
На данном этапе там 2 пролома канализации на выпусках колодцев. Сегодня там будет произведена видеодиагностика для выявления непосредственно участков, где требуется замена наружной канализации. Из-за этих проломов и образуются частые засоры канализации. Это будет как временная мера для того, чтобы не было засоров до того момента, как будет произведена замена наружной канализации.

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-28

Со слов главного инженера ЖЭУ, новые коммуникации, а с ними и чистый воздух, появятся в доме не раньше чем через 2-3 недели. 

Станислав Кутовский:
Сейчас будет диагностика плюс гидропневмопромывка системы канализации. Далее будет передано все в КУП «ЖКХ» для заключения договоров с подрядными организациями, проведения процедуры закупок и замены самих выпусков в колодец.

Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации-31

Сдержат ли слово коммунальщики и когда жильцы вернутся в собственные квартиры, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием сюжета.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько будет длиться лунное затмение 16 июля?
16 июля 2019 12:32

Сколько будет длиться лунное затмение 16 июля?

«Горела открытым пламенем. Уже взрывались колеса»: что делать пострадавшим владельцам соседних машин и кто уберет со двора опасный автохлам?
16 июля 2019 12:30

«Горела открытым пламенем. Уже взрывались колеса»: что делать пострадавшим владельцам соседних машин и кто уберет со двора опасный автохлам?

«Каждый ребенок с вечера выбирает себе занятие». Как работает экспериментальный школьный лагерь в Боровлянах
16 июля 2019 12:14

«Каждый ребенок с вечера выбирает себе занятие». Как работает экспериментальный школьный лагерь в Боровлянах