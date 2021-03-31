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Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?

31 марта 2021 16:33
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Новости Беларуси. Авторский взгляд на ситуацию. Старые фамилии, но новые факты. Кто уже покинул авансцену? И есть ли место антигерою в нынешней революционной драме?

Ксения Худолей программе Новости «24 часа» на СТВ прольет свет на все эти вопросы.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-1

Ксения Худолей, СТВ:
Куда приводят непомерные амбиции и что делать, если кандидатов на главные роли уже набрали? Театр одного актера затерялся в тени перемен, значит самое время пролить свет.

Пал Палыч звучит как издевка, но по-другому теперь никак. Пройдет время, и это прозвище станет ярлыком для горе-политиков.

Ксения Худолей:
Но разве такую судьбу представлял себе Латушко, когда под овации бывших купаловцев раздавал интервью «незалежным»? Это вряд ли. А вот что наверняка правда, так это европейское фиаско. Павел Латушко очень хотел стать политэмигрантом, а оказался в изгнании, причем среди своих же.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-4

Ксения Худолей:
Посмотрите на эти кадры. 2 сентября 2020 года. Пал Палыч покидает родные края на BMW с дипномерами. Делит заднее сиденье с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским. И, к гадалке не ходи, готовит текст для вот этого интервью.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-7

Павел Латушко:
Я да апошняга моманту шукаў варыянты, як застацца. Ты разумееш, што адзінае, што застаецца, – ты будзеш затрыманы, будзеш сядзець у турме.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-10

Вам было рэальна страшна, калі вы зразумелі?

Павел Латушко:
Не, мне не было страшна.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-13

Ксения Худолей:
Да бросьте лукавить, Павел. Вы же интеллигентный, образованный человек. Дипломат, в прошлом посол, министр, театрал…

Ксения Худолей:
Это еще один ракурс «бесстрашного» поступка Латушко. Сотрудник пункта пропуска «Берестовица» пытается понять, кто это прячется за тонированным окошком.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-16

Пал Палыч...

Ксения Худолей:
А это человек, который через несколько месяцев будет из Польши объяснять белорусам, как нужно жить, куда ходить и что говорить. В конце октября обзовет себя руководителем «Народного антикризисного управления». А в новом году начнет травить байки про давление на режим и неземные связи с европейскими политиками. Пал Палыч, мне очень жаль, но вы не заметили, как вас слили. Или заметили, но слишком поздно.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-19

Павел Латушко:
Одна из причин, почему у меня спрашиваете про 25-е число, и мы не можем озвучить наше видение – потому что мы свое видение в штаб отправили три недели тому назад. В последующем последовало заявление индивидуальное штаба. Ну, вот скажите мне, что мне делать в этой ситуации? То есть мы всегда предлагаем, мы всегда готовы сотрудничать, но ответной реакции мы не получаем.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-22

Ксения Худолей:
То, что детище беглого Латушко никто не воспринимает всерьез, известно давно. Из штаба Тихановской ни ответа ни привета. Все его предложения «как лучше родину шатать» – мимо. Но такое «неуважение» к самой персоне экс-министра.

Для понимания. Это запись общения в одном Telegram-сообществе. Перепалка идет между Франаком Вечерко (читайте нянькой Тихановской) и Ольгой Карач. Вечерко отвечает на вопрос пользователей – почему Латушко и Вероника Цепкало не катаются со Светой по резиденциям европейских лидеров?

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-25

Франак Вечерко:
Почему во всех дипломатических поездках, в особенности во встрече с Ангелой Меркель, отсутствует Павел Латушко и Вероника Цепкало? Почему они не были приглашены? Приглашают только Светлану Тихановскую. Ее приглашают по статусу, у нее официальное приглашение от МИДа.

Ольга Карач:
Ну, Франак, опять хватит врать! Если Светлана Тихановская скажет, что она хочет взять с собой Латушко и Веронику Цепкало, это будет воспринято на ура. И я могу сказать, что я точно так же общаюсь с разными европейскими политиками в силу того, что у нас давние, старые контакты и дружба с очень многими людьми. И если бы Вероника Цепкало, Латушко, Светлана Алексиевич и Светлана Тихановская заходили бы на все встречи, особенно на встречу с Ангелой Меркель, поддержка западными политиками белорусского народа была бы в 100 раз больше, чем она есть сейчас. Ну вот просто никто бы не сказал: «Нет, мы хотим видеть только Тихановскую, не хотим видеть Латушко с Цепкало». Ну вот просто не ври!

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-28

Ксения Худолей:
Если показалось, что Карач защищает Пашу по доброте душевной, забудьте. Единственное желание Оли – самой заменить Тихановскую в евротуре. А Латушко снова на обочине перемен.

Мне сразу вспомнилось одно интервью Пал Палыча коллегам из «Белтелерадиокомпании».

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-31

Александр Суцковер:
Я тут зачитаю. С вашим именем очень часто встречается слово «самый». В 29 лет вы самый молодой посол Беларуси, в 36 самый молодой министр, самый белорусскоговорящий министр. В прессе вас называли самым узнаваемым и медийным послом, также одним из самых ярких и неоднозначных чиновников современной Беларуси.

Ксения Худолей:
А теперь представьте, какой удар по самолюбию получил экс-дипломат. Что позволяет себе эта новая оппозиция? Уважаемого человека ни во что не ставят. А тут еще и «Антикризисное управление» сыграло злую шутку. Пал Палыч так часто повторял что-то про «кризис власти», что сам незаметно навлек на себя кризис… финансовый.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-34

Ксения Худолей:
Любезно предоставленные Варшавой апартаменты на Крахмальной вроде ничего. Да только деньги с фондов пилят в обход Латушко, слово молвить перед евродонорами не дают.

Даже стримы и обращения к невероятным не приносят больше радости. Комментарии к последнему видео – нож в сердце.

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-37

Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?-39

Ксения Худолей:
Обделенный всем, но не амбициями. И знаете, чего остается ждать от того, кому прищемили гордость? Только мести. И эти разборки беглых будут совсем не про революцию. Но хватит ли Латушко совести не впутывать в эти игры белорусский народ? Нам еще доведется пролить свет.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Ксения Худолей # Павел Латушко # Артур Михальский # Светлана Тихановская # Ольга Карач # Франак Вечерко # Вероника Цепкало # Ангела Меркель # Светлана Алексиевич # Фотофакт

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