Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?

Новости Беларуси. Авторский взгляд на ситуацию. Старые фамилии, но новые факты. Кто уже покинул авансцену? И есть ли место антигерою в нынешней революционной драме? Ксения Худолей программе Новости «24 часа» на СТВ прольет свет на все эти вопросы.

Ксения Худолей, СТВ:

Куда приводят непомерные амбиции и что делать, если кандидатов на главные роли уже набрали? Театр одного актера затерялся в тени перемен, значит самое время пролить свет. Пал Палыч звучит как издевка, но по-другому теперь никак. Пройдет время, и это прозвище станет ярлыком для горе-политиков. Ксения Худолей:

Но разве такую судьбу представлял себе Латушко, когда под овации бывших купаловцев раздавал интервью «незалежным»? Это вряд ли. А вот что наверняка правда, так это европейское фиаско. Павел Латушко очень хотел стать политэмигрантом, а оказался в изгнании, причем среди своих же.

Ксения Худолей:

Посмотрите на эти кадры. 2 сентября 2020 года. Пал Палыч покидает родные края на BMW с дипномерами. Делит заднее сиденье с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским. И, к гадалке не ходи, готовит текст для вот этого интервью.

Павел Латушко:

Я да апошняга моманту шукаў варыянты, як застацца. Ты разумееш, што адзінае, што застаецца, – ты будзеш затрыманы, будзеш сядзець у турме.

Вам было рэальна страшна, калі вы зразумелі? Павел Латушко:

Не, мне не было страшна.

Ксения Худолей:

Да бросьте лукавить, Павел. Вы же интеллигентный, образованный человек. Дипломат, в прошлом посол, министр, театрал… Ксения Худолей:

Это еще один ракурс «бесстрашного» поступка Латушко. Сотрудник пункта пропуска «Берестовица» пытается понять, кто это прячется за тонированным окошком.

Пал Палыч... Ксения Худолей:

А это человек, который через несколько месяцев будет из Польши объяснять белорусам, как нужно жить, куда ходить и что говорить. В конце октября обзовет себя руководителем «Народного антикризисного управления». А в новом году начнет травить байки про давление на режим и неземные связи с европейскими политиками. Пал Палыч, мне очень жаль, но вы не заметили, как вас слили. Или заметили, но слишком поздно.

Павел Латушко:

Одна из причин, почему у меня спрашиваете про 25-е число, и мы не можем озвучить наше видение – потому что мы свое видение в штаб отправили три недели тому назад. В последующем последовало заявление индивидуальное штаба. Ну, вот скажите мне, что мне делать в этой ситуации? То есть мы всегда предлагаем, мы всегда готовы сотрудничать, но ответной реакции мы не получаем.

Ксения Худолей:

То, что детище беглого Латушко никто не воспринимает всерьез, известно давно. Из штаба Тихановской ни ответа ни привета. Все его предложения «как лучше родину шатать» – мимо. Но такое «неуважение» к самой персоне экс-министра. Для понимания. Это запись общения в одном Telegram-сообществе. Перепалка идет между Франаком Вечерко (читайте нянькой Тихановской) и Ольгой Карач. Вечерко отвечает на вопрос пользователей – почему Латушко и Вероника Цепкало не катаются со Светой по резиденциям европейских лидеров?

Франак Вечерко:

Почему во всех дипломатических поездках, в особенности во встрече с Ангелой Меркель, отсутствует Павел Латушко и Вероника Цепкало? Почему они не были приглашены? Приглашают только Светлану Тихановскую. Ее приглашают по статусу, у нее официальное приглашение от МИДа. Ольга Карач:

Ну, Франак, опять хватит врать! Если Светлана Тихановская скажет, что она хочет взять с собой Латушко и Веронику Цепкало, это будет воспринято на ура. И я могу сказать, что я точно так же общаюсь с разными европейскими политиками в силу того, что у нас давние, старые контакты и дружба с очень многими людьми. И если бы Вероника Цепкало, Латушко, Светлана Алексиевич и Светлана Тихановская заходили бы на все встречи, особенно на встречу с Ангелой Меркель, поддержка западными политиками белорусского народа была бы в 100 раз больше, чем она есть сейчас. Ну вот просто никто бы не сказал: «Нет, мы хотим видеть только Тихановскую, не хотим видеть Латушко с Цепкало». Ну вот просто не ври!

Ксения Худолей:

Если показалось, что Карач защищает Пашу по доброте душевной, забудьте. Единственное желание Оли – самой заменить Тихановскую в евротуре. А Латушко снова на обочине перемен. Мне сразу вспомнилось одно интервью Пал Палыча коллегам из «Белтелерадиокомпании».

Александр Суцковер:

Я тут зачитаю. С вашим именем очень часто встречается слово «самый». В 29 лет вы самый молодой посол Беларуси, в 36 – самый молодой министр, самый белорусскоговорящий министр. В прессе вас называли самым узнаваемым и медийным послом, также одним из самых ярких и неоднозначных чиновников современной Беларуси. Ксения Худолей:

А теперь представьте, какой удар по самолюбию получил экс-дипломат. Что позволяет себе эта новая оппозиция? Уважаемого человека ни во что не ставят. А тут еще и «Антикризисное управление» сыграло злую шутку. Пал Палыч так часто повторял что-то про «кризис власти», что сам незаметно навлек на себя кризис… финансовый.

Ксения Худолей:

Любезно предоставленные Варшавой апартаменты на Крахмальной вроде ничего. Да только деньги с фондов пилят в обход Латушко, слово молвить перед евродонорами не дают. Даже стримы и обращения к невероятным не приносят больше радости. Комментарии к последнему видео – нож в сердце.