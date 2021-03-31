Эксклюзивные кадры: Павел Латушко покидает Беларусь. Что вы ещё могли не знать о Пал Палыче?

Новости Беларуси. Авторский взгляд на ситуацию. Старые фамилии, но новые факты. Кто уже покинул авансцену? И есть ли место антигерою в нынешней революционной драме?
Ксения Худолей программе Новости «24 часа» на СТВ прольет свет на все эти вопросы.
Новости Беларуси. Авторский взгляд на ситуацию. Старые фамилии, но новые факты. Кто уже покинул авансцену? И есть ли место антигерою в нынешней революционной драме?
Ксения Худолей программе Новости «24 часа» на СТВ прольет свет на все эти вопросы.
Ксения Худолей, СТВ:
Куда приводят непомерные амбиции и что делать, если кандидатов на главные роли уже набрали? Театр одного актера затерялся в тени перемен, значит самое время пролить свет.
Пал Палыч звучит как издевка, но по-другому теперь никак. Пройдет время, и это прозвище станет ярлыком для горе-политиков.
Ксения Худолей:
Но разве такую судьбу представлял себе Латушко, когда под овации бывших купаловцев раздавал интервью «незалежным»? Это вряд ли. А вот что наверняка правда, так это европейское фиаско. Павел Латушко очень хотел стать политэмигрантом, а оказался в изгнании, причем среди своих же.
Ксения Худолей:
Посмотрите на эти кадры. 2 сентября 2020 года. Пал Палыч покидает родные края на BMW с дипномерами. Делит заднее сиденье с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским. И, к гадалке не ходи, готовит текст для вот этого интервью.
Павел Латушко:
Я да апошняга моманту шукаў варыянты, як застацца. Ты разумееш, што адзінае, што застаецца, – ты будзеш затрыманы, будзеш сядзець у турме.
Вам было рэальна страшна, калі вы зразумелі?
Павел Латушко:
Не, мне не было страшна.
Ксения Худолей:
Да бросьте лукавить, Павел. Вы же интеллигентный, образованный человек. Дипломат, в прошлом посол, министр, театрал…
Ксения Худолей:
Это еще один ракурс «бесстрашного» поступка Латушко. Сотрудник пункта пропуска «Берестовица» пытается понять, кто это прячется за тонированным окошком.
Пал Палыч...
Ксения Худолей:
А это человек, который через несколько месяцев будет из Польши объяснять белорусам, как нужно жить, куда ходить и что говорить. В конце октября обзовет себя руководителем «Народного антикризисного управления». А в новом году начнет травить байки про давление на режим и неземные связи с европейскими политиками. Пал Палыч, мне очень жаль, но вы не заметили, как вас слили. Или заметили, но слишком поздно.
Павел Латушко:
Одна из причин, почему у меня спрашиваете про 25-е число, и мы не можем озвучить наше видение – потому что мы свое видение в штаб отправили три недели тому назад. В последующем последовало заявление индивидуальное штаба. Ну, вот скажите мне, что мне делать в этой ситуации? То есть мы всегда предлагаем, мы всегда готовы сотрудничать, но ответной реакции мы не получаем.
Ксения Худолей:
То, что детище беглого Латушко никто не воспринимает всерьез, известно давно. Из штаба Тихановской ни ответа ни привета. Все его предложения «как лучше родину шатать» – мимо. Но такое «неуважение» к самой персоне экс-министра.
Для понимания. Это запись общения в одном Telegram-сообществе. Перепалка идет между Франаком Вечерко (читайте нянькой Тихановской) и Ольгой Карач. Вечерко отвечает на вопрос пользователей – почему Латушко и Вероника Цепкало не катаются со Светой по резиденциям европейских лидеров?
Франак Вечерко:
Почему во всех дипломатических поездках, в особенности во встрече с Ангелой Меркель, отсутствует Павел Латушко и Вероника Цепкало? Почему они не были приглашены? Приглашают только Светлану Тихановскую. Ее приглашают по статусу, у нее официальное приглашение от МИДа.
Ольга Карач:
Ну, Франак, опять хватит врать! Если Светлана Тихановская скажет, что она хочет взять с собой Латушко и Веронику Цепкало, это будет воспринято на ура. И я могу сказать, что я точно так же общаюсь с разными европейскими политиками в силу того, что у нас давние, старые контакты и дружба с очень многими людьми. И если бы Вероника Цепкало, Латушко, Светлана Алексиевич и Светлана Тихановская заходили бы на все встречи, особенно на встречу с Ангелой Меркель, поддержка западными политиками белорусского народа была бы в 100 раз больше, чем она есть сейчас. Ну вот просто никто бы не сказал: «Нет, мы хотим видеть только Тихановскую, не хотим видеть Латушко с Цепкало». Ну вот просто не ври!
Ксения Худолей:
Если показалось, что Карач защищает Пашу по доброте душевной, забудьте. Единственное желание Оли – самой заменить Тихановскую в евротуре. А Латушко снова на обочине перемен.
Мне сразу вспомнилось одно интервью Пал Палыча коллегам из «Белтелерадиокомпании».
Александр Суцковер:
Я тут зачитаю. С вашим именем очень часто встречается слово «самый». В 29 лет вы самый молодой посол Беларуси, в 36 – самый молодой министр, самый белорусскоговорящий министр. В прессе вас называли самым узнаваемым и медийным послом, также одним из самых ярких и неоднозначных чиновников современной Беларуси.
Ксения Худолей:
А теперь представьте, какой удар по самолюбию получил экс-дипломат. Что позволяет себе эта новая оппозиция? Уважаемого человека ни во что не ставят. А тут еще и «Антикризисное управление» сыграло злую шутку. Пал Палыч так часто повторял что-то про «кризис власти», что сам незаметно навлек на себя кризис… финансовый.
Ксения Худолей:
Любезно предоставленные Варшавой апартаменты на Крахмальной вроде ничего. Да только деньги с фондов пилят в обход Латушко, слово молвить перед евродонорами не дают.
Даже стримы и обращения к невероятным не приносят больше радости. Комментарии к последнему видео – нож в сердце.
Ксения Худолей:
Обделенный всем, но не амбициями. И знаете, чего остается ждать от того, кому прищемили гордость? Только мести. И эти разборки беглых будут совсем не про революцию. Но хватит ли Латушко совести не впутывать в эти игры белорусский народ? Нам еще доведется пролить свет.