В Великобритании резко упал уровень рождественских продаж

Нынешнее Рождество может стать самым убыточным для магазинов Великобритании. Уровень продаж в стране упал почти на 4 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают: британцы не хотят тратить деньги на рождественские покупки, откладывая средства на другие нужды – погашение долгов и выплаты кредитов. Экономить заставляет нынешний финансовый кризис в Великобритании. Согласно исследованию экономистов, большинство граждан считают, что им не хватает средств на непредвиденные расходы.