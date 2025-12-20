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В Великобритании резко упал уровень рождественских продаж

20 декабря 2025 12:07
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Нынешнее Рождество может стать самым убыточным для магазинов Великобритании. Уровень продаж в стране упал почти на 4 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании резко упал уровень рождественских продаж-2

Эксперты отмечают: британцы не хотят тратить деньги на рождественские покупки, откладывая средства на другие нужды – погашение долгов и выплаты кредитов. Экономить заставляет нынешний финансовый кризис в Великобритании. Согласно исследованию экономистов, большинство граждан считают, что им не хватает средств на непредвиденные расходы. 

# Великобритания

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