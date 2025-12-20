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Во Франции в открытом доступе оказались данные миллионов граждан страны

20 декабря 2025 11:51
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Во Франции разгорается крупный скандал. В открытом доступе оказались данные миллионов граждан страны. ЧП стало результатом массированной хакерской атаки на цифровые системы Министерства спорта и общественной жизни. В ведомстве сообщили, что в Сеть попали фамилии и адреса электронных почт французов. При этом утечка не коснулась паролей или банковских реквизитов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции в открытом доступе оказались данные миллионов граждан страны-2

Сейчас в ситуации разбираются специалисты. Пока не удалось узнать, откуда была произведена атака. Известно, что в сети попали данные более трех с половиной миллионов семей. Людей уже проинформировали о случившемся. Им предоставили рекомендации и инструкции по технике безопасности. Отметим, что три дня назад хакерской атаке подверглось Министерство внутренних дел Франции. Злоумышленники получили доступ к системе обработки уголовных данных и списку разыскиваемых лиц.

# франция

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