Григорий Азарёнок: «Беларуси объявили войну. Войну на истребление»

Новости Беларуси. Современный мир все больше напоминает предвоенную эпоху. И в такой ситуации многократно возрастает роль Вооруженных Сил. Наша армия регулярно проводит учения, поддерживает высокий уровень мастерства и боевой дух военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее так называемые либеральные эксперты продолжают дискредитировать Вооруженные Силы и запугивать население фейками. Григорий Азаренок о значении армии в современном обществе в программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». В 30-е годы советские люди с воодушевлением пели одну песню. Ее знали все – от октябрят до маршалов. В воздухе словно витала большая опасность, и народ к ней готовился.

Григорий Азаренок:

Но война не закончилась нашей победой. Она приобрела новые формы. Перестройка – это была военная спецоперация. Об этом говорят ее результаты – разгром великого государства, разграбление его богатств, внешнее управление. Словно реализовался план «Барбаросса». И только Брестская крепость держит оборону. Беларуси объявили войну. Войну на истребление. Задача – ликвидация нашего государства. Разграбление сохраненных ресурсов, разделение территорий, установка марионеточного правительства. Эта война пока не приняла горячие формы, но в августе все было на грани.

Григорий Азаренок:

Кто и зачем ведет эту войну? В июне 1991 года в Баден-Бадене на заседании пресловутого Бильдербергского клуба Дэвид Рокфеллер сказал: «Для нас было бы невозможным осуществлять наш мировой проект, если бы все эти годы наши планы были предметом гласности. Мир намного сложнее, и сейчас он готов идти маршем к мировому правительству. Сверхнациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, безусловно, предпочтительнее национального самоопределения, которое практикуется последние века». Им нужно уничтожить все независимые государства. Только не обремененные умом змагары, выставившие свои тела на митинги в момент, когда у наших границ развернули 40-тысячную ударную группировку, этого не понимают.

Григорий Азаренок:

Беларусь сохранила свои Вооруженные Силы. Не стала распускать армию, распиливать и продавать технику. Опытные офицеры помнят, как ненавидели военных в проклятые 90-е. Как на улице нельзя было появиться в форме. Ситуацию исправил наш Главнокомандующий. Либеральные тупицы десятилетиями поют нам песни об отмене призыва. Все эти блогеры, активисты, правозащитники, адвокаты – они все откосили по сумасшествию. Они не знают, как зашнуровывать берец, но берутся рассуждать о таких вещах, как национальная безопасность.

Григорий Азаренок:

Иезуит Шрайбман съездил, можно сказать, на ознакомительную экскурсию и тут же принялся поливать войска помоями. Назвал офицеров конформистами, отсталыми совками, которые чего-то боятся. Они просто не считали нужным откровенничать и общаться с человеком, у которого вместо устава в голове тутбайки. Офицеры – это особая каста людей. Это элита любой нации. Есть только два рода деятельности, которые называют службой, – воинская и монашеская. И если страна лишится перекупщиков, экологов, редакторок, админов сайтов, либеральных адвокатов, аналитиков из прэс-клюба и прочей смузи-интеллигенции, ничего страшного не будет. Если страна лишится офицеров – ее не станет в тот же день.