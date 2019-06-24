Эксклюзивные дидактические игры по правилам безопасности поступят во все детсады Беларуси

Буквально на дня в Минске состоялась церемония награждения победителей республиканского фестиваля «Безопасное детство».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник Республиканского центра пропаганды МЧС Республики Беларусь, полковник внутренней службы – Елена Дмитрук, заведующая дошкольным центром развития ребёнка №1 г. Могилева – Татьяна Швецова и заведующая ясли-садом №5 г. Светлогорска – Галина Костко.

Что было интересного на конкурсе?

Елена Дмитрук, начальник Республиканского центра пропаганды МЧС Республики Беларусь, полковник внутренней службы:

Педагоги не только придумали, но и изготовили эксклюзивные дидактические игры своими руками. И хочется поблагодарить их за профессионализм, нестандартный подход к обучению детей основам безопасности жизнедеятельности. И, действительно, эти материалы сейчас будут обобщены совместно с министерством образования и будут распространятся во все дошкольные учреждения как обучающее пособие, потому что очень важно, когда эти пособия яркие, красочные, интересные, а самое главное, полезные. Именно в игре ребёнок получает в интересной доступной форме основные знания по безопасности и он легко это усваивает, хочется отметить, что даже приходя домой, учит родителей и задаёт вопрос: что нужно делать, если случился пожар, и многие родители не могут ответить. Поэтому это здорово, что наши дети знают больше даже взрослых и учат их.