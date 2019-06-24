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Посол Италии об организации II Европейских игр: «Беларусь показала всему миру, что это развитая и дружелюбная страна»

24 июня 2019 11:06
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Новости Беларуси. Какова атмосфера у Дворца спорта, расскажет корреспондент СТВ Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:    
У Дворца спорта к полудню стало многолюдно. Здесь настолько много людей, что не скажешь, что сегодня понедельник. Думаю, к 19.00, когда здесь же начнется церемония награждения легкоатлетов, яблоку будет негде упасть.

Сегодня в фан-зоне проходит День Италии.   

Посол Италии об организации II Европейских игр: «Беларусь показала всему миру, что это развитая и дружелюбная страна»-1

Марио Бальди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси:
Церемония открытия была фантастическая. Беларусь показала всему миру, что это развитая и дружелюбная страна. Я думаю, что это была отличная визитка. Я узнал много об истории этой традиции света, когда 21 июня люди идут искать его. А вообще это светлая ночь, потому что мы на севере Европы. На один день мы привезли вам еще больше солнца из Италии. У нас тут итальянская еда, выставка, музыка, уличный театр. Мы подготовились, чтобы люди наслаждались.     

Посол Италии об организации II Европейских игр: «Беларусь показала всему миру, что это развитая и дружелюбная страна»-4

# Европейские игры # общество # Алена Сырова # Марио Бальди # Фотофакт

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