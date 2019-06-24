Посол Италии об организации II Европейских игр: «Беларусь показала всему миру, что это развитая и дружелюбная страна»

Новости Беларуси. Какова атмосфера у Дворца спорта, расскажет корреспондент СТВ Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

У Дворца спорта к полудню стало многолюдно. Здесь настолько много людей, что не скажешь, что сегодня понедельник. Думаю, к 19.00, когда здесь же начнется церемония награждения легкоатлетов, яблоку будет негде упасть.

Сегодня в фан-зоне проходит День Италии.