Эксклюзив: СТВ покажет запуск космического корабля с белоруской на борту в прямом эфире

На Байконуре завершена общая сборка ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-25», на котором отправится в космос представительница Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что следующие семь дней для страны станут историческими. Впервые в истории суверенного государства наши полетят в космос. Съемочная группа телеканала СТВ уже на Байконуре. Константин Герцев расскажет о том, как пройдет старт. А на нашем телеканале в прямом эфире покажет историческое событие. 21 марта ровно в 16:21 – начало новой эпохи в истории отечественной космонавтики. Готовы ли белорусские участники экспедиции к старту и что мы сможем увидеть в прямом эфире?

Константин Герцев, корреспондент:

Какой город в мире, как не Байконур, ассоциируется с космосом? Это и есть город-космодром. Многие десятилетия он скрывался от глаз общественности, лишь сводки в информагентствах напоминали об очередных стартах. Но сегодня это центр космического туризма. Как нам подсказали, 120 тысяч российских рублей с человека – и вы легальный свидетель запуска ракет-носителя. Но нас сюда привела 21-я экспедиция посещения МКС, в которой впервые принимают участие гражданки Беларуси. Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли на Байконур с 6 марта после успешной сдачи экзамена в Звездном городке.

Сейчас они уже успели и примерить свой корабль «Союз МС-25», и подогнать скафандр по размеру, и продолжают предстартовую подготовку. Но туристов, конечно же, интересуют космические традиции. Их не счесть. Вот, например, вчера космонавты основного и дублирующего экипажей высадили деревья на Аллее космонавтов. Их уже там более трехсот. Впереди нас, конечно же, ожидают традиционные росписи на дверях в гостиничном номере и выход под песню «Земля в иллюминаторе», и вкусный пендель на первой ступени подъема в корабль, как говорится, чтобы лучше летелось.