Эксклюзив «Недели». Большое интервью с Натальей Кочановой

Новости Беларуси. Первые итоги поручений после «Большого разговора с Президентом» и другие темы в интервью с главой Администрации Президента Беларуси Натальей Кочановой.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Мы разбираемся по всем этим вопросам, поднимаем документы для того, чтобы это была истинная правда и так, как должно быть.

Кадры, решающие всё. Какие критерии ставятся во главу угла при принятии кадровых решений в Беларуси?

Наталья Кочанова:

Прежде всего – это люди. Так говорит Президент нашей страны. Справедливое отношение к ним.

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