Новости Беларуси. «Хатынь глазами детей» – стали известны авторы лучших работ республиканского конкурса рисунка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги творческого состязания, замысел которого принадлежит БРСМ, подвели в столице.

Участие в нем приняли более 1 500 подростков из всех регионов Беларуси. В числе отмеченных – полотно «Голос Хатыни». Его создали 75 учащихся гимназии-колледжа имени Ахремчика как дань памяти о 75-ти погибших детях.

Мария Воробьева, учащаяся Ошмянской средней школы № 2:

Эту картину я писала недолго, в пастели, в одном оттенке. И это мне очень нравится, потому что это отражает всю суть этой картины.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

«Хатынь глазами детей» – это проект, который ребятам помог донести свое представление, свои эмоции о той трагедии через собственное творчество, через рисунки. Конечно, мы благодарим все учреждения за то, что откликнулись – более 1 500 работ поступило в территориальные, областные и Центральный комитет Белорусского республиканского союза молодежи.

Патриотический проект «Хатынь в моем сердце» предполагал создание памятного знака. Он также представлен на выставке. Награды вручены и причастным к реконструкции мемориального комплекса «Хатынь» в рамках Всебелорусской молодежной стройки – это волонтеры из Беларуси, России, Германии, Латвии, Мьянмы и Словакии.