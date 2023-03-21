Александр Лукашенко собрал совещание с силовым блоком страны

Новости Беларуси. Совещание по вопросам деятельности силового блока состоится 21 марта во Дворце Независимости. Александр Лукашенко собрал представителей и руководство органов прокуратуры, КГБ, Министерства обороны, Следственного комитета, МВД и других силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь пойдет на только о криминогенной обстановке в стране, методах обеспечения безопасности белорусов, но и о недавней громкой операции спецслужб в Гродно. О планах провести это мероприятие говорилось еще в начале февраля на встрече главы государства с генеральным прокурором Андреем Шведом.