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Александр Лукашенко собрал совещание с силовым блоком страны

21 марта 2023 07:39
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Новости Беларуси. Совещание по вопросам деятельности силового блока состоится 21 марта во Дворце Независимости. Александр Лукашенко собрал представителей и руководство органов прокуратуры, КГБ, Министерства обороны, Следственного комитета, МВД и других силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко собрал совещание с силовым блоком страны-1

Речь пойдет на только о криминогенной обстановке в стране, методах обеспечения безопасности белорусов, но и о недавней громкой операции спецслужб в Гродно. О планах провести это мероприятие говорилось еще в начале февраля на встрече главы государства с генеральным прокурором Андреем Шведом.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Андрей Швед # Фотофакт

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