Буровики «Белоруснефти» в июле построили четыре скважины

Новости Беларуси. Буровики «Белоруснефти» построили в июле четыре скважины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Буровики «Белоруснефти» построили в июле четыре скважины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У всех объектов кроме одного глубина более 3 километров. Все они находятся на территории нашей страны. В работах были задействованы специалисты Светлогорского управления буровых работ.
Напомним, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.