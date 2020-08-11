Буровики «Белоруснефти» в июле построили четыре скважины

Новости Беларуси. Буровики «Белоруснефти» построили в июле четыре скважины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У всех объектов кроме одного глубина более 3 километров. Все они находятся на территории нашей страны. В работах были задействованы специалисты Светлогорского управления буровых работ.