Прямой эфир

Буровики «Белоруснефти» в июле построили четыре скважины

11 августа 2020 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Буровики «Белоруснефти» построили в июле четыре скважины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буровики «Белоруснефти» в июле построили четыре скважины-1

У всех объектов кроме одного глубина более 3 километров. Все они находятся на территории нашей страны. В работах были задействованы специалисты Светлогорского управления буровых работ.

Буровики «Белоруснефти» в июле построили четыре скважины-4

Напомним, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.

# Нефть в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правоохранители призывают не поддаваться на провокации организаторов беспорядков
11 августа 2020 08:04

Правоохранители призывают не поддаваться на провокации организаторов беспорядков

Светлана Тихановская покинула Беларусь
11 августа 2020 07:40

Светлана Тихановская покинула Беларусь

Почти 5 000 многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе «Семейный капитал»
11 августа 2020 06:22

Почти 5 000 многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе «Семейный капитал»