Сезон сбора брусники начался в Брестской области

Новости Беларуси. В Брестской области начался сезон сбора брусники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 11 августа разрешено заготавливать ягоду полную целебных свойств.

Через 20 дней должна созреть и клюква. По данным ученых, урожай брусники и клюквы в Брестской области в 2020 году средний. Повлияли аномально теплые осень и зима с недостатком влаги.