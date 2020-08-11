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Сезон сбора брусники начался в Брестской области

11 августа 2020 09:14
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Новости Беларуси. В Брестской области начался сезон сбора брусники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 11 августа разрешено заготавливать ягоду полную целебных свойств.

Сезон сбора брусники начался в Брестской области-1

Через 20 дней должна созреть и клюква. По данным ученых, урожай брусники и клюквы в Брестской области в 2020 году средний. Повлияли аномально теплые осень и зима с недостатком влаги.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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