Экотропа и самое большое верховое болото в Европе – Ельня. Показываем место для отдыха на природе

Капсула счастья. Лучший отдых – на природе, а в Синеокой она богата. Чего стоит только самое большое верховое болото в Европе – Ельня. Здесь свой мир, флора, фауна и атмосфера. Ландшафтный заказник – достояние Миорского и Шарковщинского районов. По заповедным тропинкам отправляемся в деревню Буды. Здесь и правда свой дзен. Обустроили экотропу «Природа родного края». Начать можно прямо со спа-процедур, освежиться и обновиться.

Наталья Орешкова, главный специалист Шарковщинского райисполкома по туризму и спорту, международной и проектной деятельности:

Мы находимся на озере Волозиво. Здесь очень интересное торфяное дно. Говорят, оно лечит и помогает быть моложе. Есть большое озеро Яжгиня, озеро Тоболки. Да, конечно, есть болотные озера, они больше, меньше. Самый чистый воздух в Республике Беларусь, во-первых, здесь болото, нету промышленности и есть возможность просто подышать, если можно так выразиться, кристально чистым воздухом.