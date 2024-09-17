Аллея земляков. Эти известные белорусы родились в Шарковщинском районе
Звездная тропинка. Есть в Шарковщине аллея земляков, людей, прославивших своим талантом, трудом и подвигами родную Беларусь. Кто-то здесь родился, кто-то жил и творил. В золотом списке белорусский Мичурин, известный садовод-селекционер – Иван Павлович Сикора, народный артист БССР, деятель театра – Павел Филиппович Дубашинский и многие другие.
Михаил Пуговко, экскурсовод, магистр исторических наук:
Элиэзер Перельман у нас еврейского происхождения, но родился в нашем районе в деревне Лужки. В чем его заслуга? В том, что он возродил иврит – еврейский язык, который был утерян. Также Петр Петрович Костюкевич. Он, во-первых, связан с Великой Отечественной войной: был партизаном, а уже в послевоенные годы занимался художественной деятельностью. Также собирал стихи, особенно в военный период, и иллюстрации к этому сборнику сделал своеручно.
Сияет на шарковщинском небосводе и имя местного святого – Константина Жданова. Он стал первым новомучеником ХХ века, канонизированным в Полоцкой епархии. Родился 22 марта 1875-го в семье священнослужителя и сделал немало добрых дел. Построил Свято-Успенскую церковь, занимался благотворительностью, помогал беспризорным детям и возглавлял народное училище. Но большевики не оставили ему шанса, священника беспочвенно оклеветали, арестовали и отправили в тюрьму в Дисну. Жители пытались спасти своего заступника, собирали подписи, но увы. 29 апреля 1919 года всех заключенных вывели за город на расстрел.
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