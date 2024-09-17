Аллея земляков. Эти известные белорусы родились в Шарковщинском районе

Звездная тропинка. Есть в Шарковщине аллея земляков, людей, прославивших своим талантом, трудом и подвигами родную Беларусь. Кто-то здесь родился, кто-то жил и творил. В золотом списке белорусский Мичурин, известный садовод-селекционер – Иван Павлович Сикора, народный артист БССР, деятель театра – Павел Филиппович Дубашинский и многие другие.

Михаил Пуговко, экскурсовод, магистр исторических наук:

Элиэзер Перельман у нас еврейского происхождения, но родился в нашем районе в деревне Лужки. В чем его заслуга? В том, что он возродил иврит – еврейский язык, который был утерян. Также Петр Петрович Костюкевич. Он, во-первых, связан с Великой Отечественной войной: был партизаном, а уже в послевоенные годы занимался художественной деятельностью. Также собирал стихи, особенно в военный период, и иллюстрации к этому сборнику сделал своеручно.