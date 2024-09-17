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Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам уголовной ответственности

17 сентября 2024 08:33
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В День народного единства к работе приступают белорусские законодатели. В Овальном зале Дома правительства этим утром после летнего перерыва собрались депутаты Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам уголовной ответственности-2

Повестка насыщенная. Рассматривают законопроекты как в первом, та и во втором чтениях. Среди них об изменении кодексов об уголовной ответственности, законов по вопросам занятости населения, о пенсионном обеспечении военнослужащих. Предстоит ратифицировать и ряд соглашений между правительствами Беларуси и России. В частности речь о начале производства самолета «Освей».

Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам уголовной ответственности-4

Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Задача глобальная, амбициозная, вместе с тем, как показывает практика, для республики нерешаемых задач не существует. Мы ввели в строй атомную электростанцию, совместно с Российской Федерацией реализовали стратегическую, глобальную задачу, и сегодня Беларусь входит в перечень космических держав. И следующий шаг – авиационная промышленность. Поверьте, мы с этой задачей тоже справимся.

До начала заседания сессии депутаты смогли познакомиться с выставкой материалов уникального научно-популярного издания «Беларусь адзіная», посвященного 85-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР.

# Парламент Беларуси

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