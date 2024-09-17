Белорусский Леонардо да Винчи. История музея имени Язепа Дроздовича

Инна Пучинская, экскурсовод, научный сотрудник Художественно-этнографического музея им. Я. Н. Дроздовича: У 1782 годзе адкупіў гэтыя землі Ігнат Шырын. I адразу ж пачынае будаваць вось гэты прыгожы сядзібны дом. Праз 5 гадоў, у 1787 годзе, ён будуе касцёл Перамянення Пана. Адразу гэты храм быў уніяцкім – Апекі Прасвятой Багародзіцы, і толькі недзе з 1800-1805 год ён быў перададзены каталікам. Палац і касцёл Перамянення Пана злучае падземны ход. Быў заснаваны прыгожы парк. У ім было 4 сажалкі, якія былі злучаны пратокай з ракой. У гэтым парку раней гулялі госці Шырына, ну а зараз гуляюць школьнікі, гуляюць нашы госці.

В памятнике архитектуры размещалась школа, детский сад, а затем его решили превратить в культурную Мекку. Музей носит имя Язепа Дроздовича не только потому, что это белорусский Леонардо да Винчи, гениальный художник, график, этнограф, писатель, но и потому, что неподалеку от Германовичей жила его семья. Здесь похоронена мать художника. Хотя родился классик в 1888 году на Глубоччине. Случилось так, что мама рано овдовела. На руках осталось шестеро детей. Она вынуждена была арендовать землю и искать новое место жительства.