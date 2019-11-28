«Это проект будущего». Как белорусский бизнес помогает реализовывать социальные проекты в стране

Новости Беларуси. Время перед Рождеством традиционно наполнено добром и милосердием. 28 ноября в Минске состоялись вторые публичные слушания социально ответственных компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деловые круги обменялись опытом в реализации проектов в соцсфере, обсудили выгоду такого подхода и новые возможности для сотрудничества.

Помимо бизнесменов участие в диалоге приняли представители власти и международных организаций. Стороны говорили о том, что еще нужно изменить в законодательстве, чтобы помочь развитию корпоративной социальной ответственности в стране. Как успешно интегрировать полезные дела в реальную работу? Корреспондент Яна Шипко продолжит. Наталья – HR крупной IT-компании. И автоволонтер. Одноименное приложение разработали ее коллеги.

Мы у детского хосписа в Боровлянах. Ожидаем маму с малышом, которые были на реабилитации, чтобы отвезти их домой. Если раньше такие заявки координировать приходилось диспетчеру и самостоятельно искать тех, кто готов помочь, то сейчас приложение объединило родителей подопечных детского хосписа и водителей, готовых потратить немного личного времени и откликнуться на несложную просьбу подвезти. У автоволонтеров, как у Натальи, уже вошло в привычку выкраивать время в графике для пусть маленького, но доброго дела.

Какие-то кейсы вырастают из конкурса социальных проектов, какие-то рождаются на хакатонах. Среди реализованных идей – проекты в сфере зоозащиты и экологии, медицины и образования. Но казалось бы даже такие маленькие инициативы, как парковочные места для беременных у торгового центра или так называемые «тихие кассы» – рабочие места для инвалидов по слуху, могут облегчить и даже изменить чью-то жизнь.

Александр Скрабовский, директор местного социального фонда «Добра»:

Сейчас критичным является даже не господдержка, не законодательные акты, а само формирование экосистемы соцответственности, где бизнес должен объединяться. Это не под силу одной компании и даже 10 топ-компаниям. Всегда проекты делают вместе. Вторые публичные слушания собрали представителей сотни белорусских компаний – от промышленных гигантов и ведущих банков до начинающих предпринимателей. Корпоративная социальная ответственность – это не просто благотворительность, а партнерство бизнеса, власти и общества. И эта платформа как раз для поиска единомышленников. «Беларусбанк» выступает не только генеральным партнером форума, но и сам подает пример выстраивания корпоративной социальной стратегии. Например, с их помощью в стране открылись 16 детских домов семейного типа, а сейчас кассиров обучают языку жестов, чтобы сделать свои услуги доступными для каждого.

Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития ОАО АСБ «Беларусбанк»:

Мы считаем эту площадку достаточно эффективной, где бизнес, государство, общественные организации, некоммерческие структуры могут поделиться своими кейсами, могут объединить свои усилия для реализации крупных, локальных, региональных проектов в области внешней и социальной ответственности, внутренней социальной ответственности, инклюзии, экологии, помощи различным незащищенным слоям населения и так далее.

Внедряя социальную стратегию, компании порой приходится бороться и со стереотипами внутри коллектива. Но, к примеру, построив однажды «экофрендли»-квартал для жизни, вы уже диктуете тренд. А в итоге такие проекты могут приносить и дивиденды. В этом убедилась сеть аптек, попробовав вернуть в свой кадровый актив специалистов старшего возраста.

Юлия Шпак, руководитель проекта «Старший специалист»:

Мы привлекаем, возвращаем пенсионеров на работу. Мы их обучаем, если у них нет соответствующей специальности. И предлагаем им рабочие места в сети аптек, а также в других компаниях, которые входят в структуру холдинга. Для этого мы разработали систему адаптации, мы подготовили наш внутренний персонал, наших действующих сотрудников. Мы провели специальную программу, в рамках которой рассказали и попытались изменить отношение в обществе, внутри своей компании. И мы хотели бы увидеть результат – это, собственно, и была цель проекта – увидеть положительный результат этих старших специалистов: и финансовый, и трудовой.

«БПС-Сбербанк», напротив, сделал ставку на молодежь. К своему проекту совместно с Минобразования они привлекли лучших, а главное небезразличных столичных педагогов. Девять отобранных учителей летом прошли специальный интенсив, изучили современные подходы к образованию и сейчас передают свои знания школьникам в сельской местности в разных уголках страны.

Лилия Астапович, заместитель председателя правления ОАО «БПС-Сбербанк»:

Социальная ответственность – это очень важно для нашего банка. Мы, безусловно, всегда понимали одну простую вещь – ничего в жизни просто так не появляется. Каждый человек просто эксклюзив во всем. Поэтому каждому ребенку, который находится сегодня в сельской школе, городской, нужно отдать частичку знаний, умений – каждому преподавателю, которому только возможно. Поэтому это проект будущего.

Социальная ответственность в наши дни – вопрос престижа и гарантия стабильного развития предприятия. Так, в Германии компании численностью более 500 человек сами, как правило, обязательно, стремятся сделать свою работу в этой сфере максимально прозрачной.

Ларс Шмидт, специалист по устойчивому развитию (Германия):

Для меня, конечно, интересно видеть столько инициатив от бизнеса в социальной сфере, экологической сфере. В Германии был принят национальный кодекс устойчивого развития – это документ для добровольной отчетности предприятий – по 20 критериям, чтобы общество видело, что они делают для устойчивого развития. Компания отчитывается по экологическим, социальным активностям. Это очень важно, чтобы компании постепенно внедряли стратегию устойчивого развития.