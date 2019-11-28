«Это проект будущего». Как белорусский бизнес помогает реализовывать социальные проекты в стране
Новости Беларуси. Время перед Рождеством традиционно наполнено добром и милосердием. 28 ноября в Минске состоялись вторые публичные слушания социально ответственных компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деловые круги обменялись опытом в реализации проектов в соцсфере, обсудили выгоду такого подхода и новые возможности для сотрудничества.
Помимо бизнесменов участие в диалоге приняли представители власти и международных организаций. Стороны говорили о том, что еще нужно изменить в законодательстве, чтобы помочь развитию корпоративной социальной ответственности в стране.
Как успешно интегрировать полезные дела в реальную работу? Корреспондент Яна Шипко продолжит.
Наталья – HR крупной IT-компании. И автоволонтер. Одноименное приложение разработали ее коллеги.
Мы у детского хосписа в Боровлянах. Ожидаем маму с малышом, которые были на реабилитации, чтобы отвезти их домой. Если раньше такие заявки координировать приходилось диспетчеру и самостоятельно искать тех, кто готов помочь, то сейчас приложение объединило родителей подопечных детского хосписа и водителей, готовых потратить немного личного времени и откликнуться на несложную просьбу подвезти.
У автоволонтеров, как у Натальи, уже вошло в привычку выкраивать время в графике для пусть маленького, но доброго дела.
Какие-то кейсы вырастают из конкурса социальных проектов, какие-то рождаются на хакатонах. Среди реализованных идей – проекты в сфере зоозащиты и экологии, медицины и образования. Но казалось бы даже такие маленькие инициативы, как парковочные места для беременных у торгового центра или так называемые «тихие кассы» – рабочие места для инвалидов по слуху, могут облегчить и даже изменить чью-то жизнь.
Александр Скрабовский, директор местного социального фонда «Добра»:
Сейчас критичным является даже не господдержка, не законодательные акты, а само формирование экосистемы соцответственности, где бизнес должен объединяться. Это не под силу одной компании и даже 10 топ-компаниям. Всегда проекты делают вместе.
Вторые публичные слушания собрали представителей сотни белорусских компаний – от промышленных гигантов и ведущих банков до начинающих предпринимателей. Корпоративная социальная ответственность – это не просто благотворительность, а партнерство бизнеса, власти и общества. И эта платформа как раз для поиска единомышленников.
«Беларусбанк» выступает не только генеральным партнером форума, но и сам подает пример выстраивания корпоративной социальной стратегии. Например, с их помощью в стране открылись 16 детских домов семейного типа, а сейчас кассиров обучают языку жестов, чтобы сделать свои услуги доступными для каждого.
Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития ОАО АСБ «Беларусбанк»:
Мы считаем эту площадку достаточно эффективной, где бизнес, государство, общественные организации, некоммерческие структуры могут поделиться своими кейсами, могут объединить свои усилия для реализации крупных, локальных, региональных проектов в области внешней и социальной ответственности, внутренней социальной ответственности, инклюзии, экологии, помощи различным незащищенным слоям населения и так далее.
Внедряя социальную стратегию, компании порой приходится бороться и со стереотипами внутри коллектива. Но, к примеру, построив однажды «экофрендли»-квартал для жизни, вы уже диктуете тренд. А в итоге такие проекты могут приносить и дивиденды. В этом убедилась сеть аптек, попробовав вернуть в свой кадровый актив специалистов старшего возраста.
Юлия Шпак, руководитель проекта «Старший специалист»:
Мы привлекаем, возвращаем пенсионеров на работу. Мы их обучаем, если у них нет соответствующей специальности. И предлагаем им рабочие места в сети аптек, а также в других компаниях, которые входят в структуру холдинга.
Для этого мы разработали систему адаптации, мы подготовили наш внутренний персонал, наших действующих сотрудников. Мы провели специальную программу, в рамках которой рассказали и попытались изменить отношение в обществе, внутри своей компании. И мы хотели бы увидеть результат – это, собственно, и была цель проекта – увидеть положительный результат этих старших специалистов: и финансовый, и трудовой.
«БПС-Сбербанк», напротив, сделал ставку на молодежь. К своему проекту совместно с Минобразования они привлекли лучших, а главное небезразличных столичных педагогов. Девять отобранных учителей летом прошли специальный интенсив, изучили современные подходы к образованию и сейчас передают свои знания школьникам в сельской местности в разных уголках страны.
Лилия Астапович, заместитель председателя правления ОАО «БПС-Сбербанк»:
Социальная ответственность – это очень важно для нашего банка. Мы, безусловно, всегда понимали одну простую вещь – ничего в жизни просто так не появляется. Каждый человек просто эксклюзив во всем. Поэтому каждому ребенку, который находится сегодня в сельской школе, городской, нужно отдать частичку знаний, умений – каждому преподавателю, которому только возможно. Поэтому это проект будущего.
Социальная ответственность в наши дни – вопрос престижа и гарантия стабильного развития предприятия. Так, в Германии компании численностью более 500 человек сами, как правило, обязательно, стремятся сделать свою работу в этой сфере максимально прозрачной.
Ларс Шмидт, специалист по устойчивому развитию (Германия):
Для меня, конечно, интересно видеть столько инициатив от бизнеса в социальной сфере, экологической сфере. В Германии был принят национальный кодекс устойчивого развития – это документ для добровольной отчетности предприятий – по 20 критериям, чтобы общество видело, что они делают для устойчивого развития.
Компания отчитывается по экологическим, социальным активностям. Это очень важно, чтобы компании постепенно внедряли стратегию устойчивого развития.
Яна Шипко, корреспондент:
Сегодня и мы с вами как потребители можем влиять на социальную ответственность бизнеса. Известны примеры, когда покупатели бойкотировали продукцию даже всемирно известных брендов, когда вдруг становилось известно, что те наносят ущерб экологии. Потому все больше не только крупных корпораций внедряют социальную ответственность в свои бизнес-планы, но и мелкие предприниматели думают, прежде чем начать свое дело, как зарабатывать с пользой для общества.