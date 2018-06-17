Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

Новости Беларуси. Второй раз подряд за достижения в области качества лауреатом премии правительства Беларуси становится инженерно-экологический центр «Белинэкомп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новополоцкое предприятие – надежный партнер крупных нефтехимических и промышленных компаний страны в вопросах экологии. Предприятие известно и за рубежом – в России, Литве, Туркменистане. И здесь точно знают, как сохранить природу для потомков в век промышленной индустрии. Анастасия Бут продолжит.

Анастасия Бут, СТВ:

Далекие от экологии люди нередко считают Новополоцк едва ли не самым загрязненным городом Беларуси. Причина тому – наличие крупных нефтехимических комплексов. На самом же деле воздух здесь значительно чище, чем во многих других городах.

На страже чистоты родного города стоят экологические службы всех перерабатывающих предприятий. Профессиональную поддержку им оказывает инженерно-экологический центр «Белинэкомп». Здесь уверены: в современном мире важно не только ликвидировать последствия, но в первую очередь предупреждать и устранять их причины.

Александр Жойдик, главный технолог Белинэкомпа:

Мы должны быть не статистами, а прогнозировать ситуацию. А для того, чтобы спрогнозировать ситуацию – это совершенно новая система, которую мы пытаемся сегодня внедрить.

Инженерно-экологический центр оснащен самым современным оборудованием, а своя лаборатория позволяет проводить исследования более чем по 300 показателям. «Белинэкомп» по собственной инициативе переработал 5 химико-аналитических методик. Они позволяют определять целый ряд вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Ольга Широкова, начальник химико-аналитической лаборатории Белинэкомпа:

Нашим испытательным центром была разработана методика по определению сероводорода в промышленных выбросах. Она разрабатывалась по заказу министерства, прошла благополучно согласование в органах Госстандарта.

Весомый вклад в экологию страны оценили на самом высоком уровне.

Борис Иофик, директор Белинэкомпа:

Премия – это одна из высших правительственных наград для организации. Это подтверждает отношение руководства страны к тем вопросам, а это серьезная глубокая экология, которой мы занимаемся. Экология должна идти на полшага впереди, чем развитие промышленности.