Прямой эфир

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»

17 июня 2018 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Второй раз подряд за достижения в области качества лауреатом премии правительства Беларуси становится инженерно-экологический центр «Белинэкомп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»-1

Новополоцкое предприятие – надежный партнер крупных нефтехимических и промышленных компаний страны в вопросах экологии. Предприятие известно и за рубежом – в России, Литве, Туркменистане. И здесь точно знают, как сохранить природу для потомков в век промышленной индустрии. Анастасия Бут продолжит.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»-4

Анастасия Бут, СТВ:
Далекие от экологии люди нередко считают Новополоцк едва ли не самым загрязненным городом Беларуси. Причина тому – наличие крупных нефтехимических комплексов. На самом же деле воздух здесь значительно чище, чем во многих других городах.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»-7

На страже чистоты родного города стоят экологические службы всех перерабатывающих предприятий. Профессиональную поддержку им оказывает инженерно-экологический центр «Белинэкомп». Здесь уверены: в современном мире важно не только ликвидировать последствия, но в первую очередь предупреждать и устранять их причины.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»-10

Александр Жойдик, главный технолог Белинэкомпа:
Мы должны быть не статистами, а прогнозировать ситуацию. А для того, чтобы спрогнозировать ситуацию – это совершенно новая система, которую мы пытаемся сегодня внедрить.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»-13

Инженерно-экологический центр оснащен самым современным оборудованием, а своя лаборатория позволяет проводить исследования более чем по 300 показателям. «Белинэкомп» по собственной инициативе переработал 5 химико-аналитических методик. Они позволяют определять целый ряд вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»-16

Ольга Широкова, начальник химико-аналитической лаборатории Белинэкомпа:
Нашим испытательным центром была разработана методика по определению сероводорода в промышленных выбросах. Она разрабатывалась по заказу министерства, прошла благополучно согласование в органах Госстандарта.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»-19

Весомый вклад в экологию страны оценили на самом высоком уровне.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»-22

Борис Иофик, директор Белинэкомпа:
Премия – это одна из высших правительственных наград для организации. Это подтверждает отношение руководства страны к тем вопросам, а это серьезная глубокая экология, которой мы занимаемся. Экология должна идти на полшага впереди, чем развитие промышленности.

Экология должна идти на полшага впереди развития промышленности: лауреатом премии правительства Беларуси второй раз стал «Белинэкомп»-25

Правильная экологическая политика сегодня во многом зависит от грамотного управления ситуацией и контролем над ней. Только при таком подходе можно сохранить чистоту белорусских лесов, озер, а главное – здоровье нынешнего и последующих поколений.

# Госнаграды # общество # Анастасия Бут # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«С самого детства мечтал носить голубой берет». Более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу
17 июня 2018 13:30

«С самого детства мечтал носить голубой берет». Более 1100 новобранцев внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций
17 июня 2018 13:23

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций

18 июня в Беларуси ожидаются кратковременные дожди с грозами и до +29°С
17 июня 2018 12:50

18 июня в Беларуси ожидаются кратковременные дожди с грозами и до +29°С