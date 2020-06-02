Во время благоустройства пруда в Молодечненском районе сапёрам пришлось обезвреживать гранату

Новости Беларуси. Жители деревни Солтаны Молодечненского района собственными силами благоустроили местный пруд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители деревни Солтаны Молодечненского района собственными силами благоустроили местный пруд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он зарос кустарником и камышом, поэтому купаться здесь было нельзя. К тому же погибла вся рыба. За два дня активисты спустили воду, почистили дно от мусора, убрали растительность. Главными инициаторами доброго дела стали братья Михаил и Евгений Садовские. Мужчинам помогли односельчане и местная власть. Сюда направили спецтехнику, которая взяла на себя большую часть работы.
Во время благоустройства нашли опасный подарок – гранату времен Первой мировой войны, которую обезвредили саперы.
Михаил Садовский, местный житель:
Каждый помогал, чем может: кто-то с культиватором пришел, кто-то траву подсеял. И после зимы, надеемся, уже будет заполнен водоем.
Виктор Станишевский, председатель Городиловского сельсовета:
Я, па-першае, вельмі даволен, што ў мяне ёсць такія актыўныя жыхары. Месца гістарычнае, тут і шпіталь размяшчаўся рускай арміі падчас Першай сусветнай вайны. Я спадзяюся, што гэта прыцягне ў сваю чаргу сюды людзей.
Берег водоема засеяли газонной травой и сделали комфортный спуск. А к весне пруд должен наполниться рыбой.