Во время благоустройства пруда в Молодечненском районе сапёрам пришлось обезвреживать гранату

Он зарос кустарником и камышом, поэтому купаться здесь было нельзя. К тому же погибла вся рыба. За два дня активисты спустили воду, почистили дно от мусора, убрали растительность. Главными инициаторами доброго дела стали братья Михаил и Евгений Садовские. Мужчинам помогли односельчане и местная власть. Сюда направили спецтехнику, которая взяла на себя большую часть работы.