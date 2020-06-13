Новости Беларуси. Около 40 звонков поступило на горячую линию Минтруда по вопросам незаконного увольнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они будут проанализированы специалистами ведомства. Реакция последует по каждому обращению. Напомним, разобраться в причинах участившихся увольнений людей в частных фирмах на минувшем совещании по актуальным общественно-политическим вопросам поручил Президент.

Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Это разные обращения, по разным причинам. Но главное – мы все их проанализируем, и, если такие факты будут выявлены, конечно же, соответствующие меры будут приняты, и все права людей будут восстановлены.

Увольнение – это вопрос, с которым необходимо разбираться. Телефон – прием информации, в дальнейшем начинают работать специалисты: изучают документы, при необходимости мы будем встречаться и с человеком.