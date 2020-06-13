Состояние дорог, уборка территории, установка урн. С какими вопросами горожане обратились к мэру Витебска?

Новости Беларуси. Исполкомы 13 июня также принимали звонки от белорусов. В стране продолжается практика субботних прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с жителями Витебска общался председатель горисполкома Вадим Зарянкин. В этой должности он менее полугода. За это время уже провел 8 личных приемов граждан и прямых линий. Такой формат общения позволяет руководителям быстрее и глубже вникать в проблемы жителей – уверен градоначальник. И также оперативно их решать. К тому же это хорошая возможность узнать, кто недорабатывает.

Вадим Зарянкин, председатель Витебского горисполкома:

Загружать вопросами несвойственными и работать по методу пожарной команды, наверное, совершенно неправильно. То есть в этом основная функция власти. И всегда все говорят, все должностные лица, что основное – то, что мы видим проблему системную и она не единичная, когда 1, 2, 3 человека говорят, что есть эта проблема. Значит надо смотреть механизм, смотреть людей, которые на этих направлениях работают, потому что они руководят этим процессом. И им нужно помогать, а не подменять их.

Большинство вопросов от жителей Витебска прозвучало в адрес жилищно-коммунальных служб – затянувшийся капитальный ремонт, состояние дорог, уборка территории. Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство Тема благоустройства также актуальна. О ней несколько ранее говорила жительница города Оксана Исланова. Обустройство площадки для выгула собак, ремонт козырьков над подъездами, установка урн для мусора. Решение многих проблем остается на личном контроле мэра.

Оксана Исланова, жительница Витебска:

Это не его уровень. Это должны делать ЖЭУ, то есть они должны смотреть. Мы же платим какие-то там в жировке, капитальный ремонт – деньги отдаем. Еще я обращалась, чтобы сделали капитальный ремонт нашему дому. Уже 43 года мы здесь живем, и ничего не делается, по сути дела. Такое, по мелочовке. Если мы мусорки даже выбивали железные, чтобы поставили. Слава богу, спасибо, наверное, мэру сказать, Вадиму Владимировичу. Если бы не он, я думаю, что это бы и не стояло еще несколько лет. Покрасили лавочки, качели починили, песочницы сделали. Это спасибо.