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Экобезопасность в Беларуси: депутаты приняли законопроект об охране окружающей среды

29 июня 2023 06:48
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Новости Беларуси. Определены направления развития «зеленой» экономики в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты приняли во втором чтении законопроект об охране окружающей среды.

Экобезопасность в Беларуси: депутаты приняли законопроект об охране окружающей среды-1

Речь в документе идет об экономической оценке экосистемных услуг, стимулировании применения наилучших доступных технических методов, а также о переходе к низкоуглеродной экономике. Для сохранения устойчивого функционирования экосистем вводится принцип, позволяющий комплексно обеспечивать решение вопросов охраны окружающей среды.

Экобезопасность в Беларуси: депутаты приняли законопроект об охране окружающей среды-4

Валентина Бегеба, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Законопроектом расширяются права физических, юридических лиц и общественных организаций в участии госорганов в принятии решений по важным объектам инфраструктуры. В частности, вышеперечисленные лица и общественные организации будут иметь право ознакомиться с государственной экологической экспертизой до ее утверждения.

Экобезопасность в Беларуси: депутаты приняли законопроект об охране окружающей среды-7

Также накануне депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам государственной экологической экспертизы. Теперь стратегической оценке не будут подлежать градостроительные проекты общего планирования.

Экобезопасность в Беларуси: депутаты приняли законопроект об охране окружающей среды-10

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сокращается перечень объектов, на которых будет проводиться государственная экологическая экспертиза. Первоначально, в первой редакции мы приняли решение о том, чтобы сократить эту экспертизу на объектах обороны, объектах охраны Государственной границы, научно-исследовательских учреждений. Также на объектах, находящихся в санаторно-курортной зоне.

Экобезопасность в Беларуси: депутаты приняли законопроект об охране окружающей среды-13

Принятие проекта закона повысит эффективность системы планирования и обеспечения экологической безопасности. Он также направлен на реализацию конституционного права на благоприятную окружающую среду.

# Закон # общество # Игорь Хлобукин # Фотофакт

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