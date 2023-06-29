Экобезопасность в Беларуси: депутаты приняли законопроект об охране окружающей среды

Новости Беларуси. Определены направления развития «зеленой» экономики в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты приняли во втором чтении законопроект об охране окружающей среды.

Речь в документе идет об экономической оценке экосистемных услуг, стимулировании применения наилучших доступных технических методов, а также о переходе к низкоуглеродной экономике. Для сохранения устойчивого функционирования экосистем вводится принцип, позволяющий комплексно обеспечивать решение вопросов охраны окружающей среды.

Валентина Бегеба, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Законопроектом расширяются права физических, юридических лиц и общественных организаций в участии госорганов в принятии решений по важным объектам инфраструктуры. В частности, вышеперечисленные лица и общественные организации будут иметь право ознакомиться с государственной экологической экспертизой до ее утверждения.

Также накануне депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам государственной экологической экспертизы. Теперь стратегической оценке не будут подлежать градостроительные проекты общего планирования.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сокращается перечень объектов, на которых будет проводиться государственная экологическая экспертиза. Первоначально, в первой редакции мы приняли решение о том, чтобы сократить эту экспертизу на объектах обороны, объектах охраны Государственной границы, научно-исследовательских учреждений. Также на объектах, находящихся в санаторно-курортной зоне.