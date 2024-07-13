Экипаж Вязовича сохраняет шансы на третье место ралли «Шёлковый путь»

В Монголии завершился 9-й этап международного ралли-марафона «Шелковый путь». 13 июля участники переехали из города Алтай в Баянхонгор, длина спецучастка составила почти 423 километра, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пятерку лучших замкнул пилот «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский, уступивший победителю 12 минут. Экипаж Сергея Вязовича занял шестое место с отставанием в 21 минуту. В общем зачете среди грузовиков он сохраняет шансы на пьедестал и продолжает борьбу за третье место. Завтра гонщиков ожидает маршрут в 308 километров. Заключительный этап ралли «Шелковый путь» с финишем в Улан-Баторе пройдет 15 июля.