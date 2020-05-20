Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие

Юбилей – 550-летие со дня явления – и у Жировичской иконы Божьей Матери. Ей молились короли, цари и патриархи. Еще в XVII веке люди сами записывали чудеса, которые с ними происходили после обращения к святыне. К празднику преобразились и местная обитель, и сам агрогородок: отремонтированы здания семинарии, у входа в монастырь появился памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому.

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