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Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие

20 мая 2020 06:51
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Новости Беларуси. В Жировичах 20 мая большой праздник. Одному из старейших центров православной веры Беларуси – местному монастырю – 500 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие-1

Юбилей – 550-летие со дня явления – и у Жировичской иконы Божьей Матери. Ей молились короли, цари и патриархи. Еще в XVII веке люди сами записывали чудеса, которые с ними происходили после обращения к святыне. К празднику преобразились и местная обитель, и сам агрогородок: отремонтированы здания семинарии, у входа в монастырь появился памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому.  

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Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие-4

Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие-6

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:
Первоначально были отремонтированы здания семинарии. Сейчас уже к празднику почти завершены все работы по ремонту братского корпуса. Это считается самым древним зданием. По ремонту колокольни завершаются работы.

Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие-9

Празднование из-за эпидемиологической ситуации пройдет в камерной обстановке. Все службы организуют с соблюдением необходимых мер безопасности.  

# Церковь # общество # Гурий # Фотофакт

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