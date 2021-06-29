«Удилище – это не изолятор». Почему нельзя ловить рыбу возле линий электропередач?

Мария Кронда, корреспондент:

Живописные водоемы – излюбленные локации и фотографов, и рыбаков. Но охотясь за увесистым уловом, важно не попасться на удочку самонадеянности.

Сколько часов вы рыбачите?

Григорий Гуревич, рыбак:

С самого утра, где-то с семи часов. Григорий Гуревич рыбачит, сколько себя помнит и в рыболовной романтике знает толк. Ни свет ни заря он уже с удочкой.

Мария Кронда:

Какой должна быть ваша конечная цифра? Григорий Гуревич:

Какая будет, такая и есть. Какая разница сколько. И если улов для многолетнего практика не столь важен, то к выбору насиженного местечка совсем иной подход. Он точно знает, куда нога рыболова не ступит никогда.

Григорий Гуревич:

Под линиями электропередач, потому что современные удилища сделаны из углепластика, они являются проводником, и если достаточно близко подвести удочку, то может ударить током. Любое хобби должно быть безопасным. Но во время рыбалки существует реальная опасность поражения электрическим током. При этом электротравму получает не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом.

Андрей Иванов, рыбак:

Я опытный рыбак, часто выезжаю на водоемы Беларуси и рыбачу. Поэтому знаю, что под линией электропередачи рыбачить запрещено и это очень опасно. Это опасно для жизни человека. Ежегодно от собственной неосторожности гибнут десятки рыбаков. Высокое напряжение может убить, даже если проводов не касаться удочкой. Чтобы предотвратить несчастные случаи, устанавливаются охранные зоны электрических сетей. Определить напряжение в ней можно по количеству изоляторов, поддерживающих провода. Гирлянда из 6-7 изоляторов – это примерно 110 киловольт. К тому же, в охранную зону входит не только участок земли непосредственно под ЛЭП, но и воздушное пространство рядом с ней. От крайних проводов линии с напряжением 110 кВ следует держаться на расстоянии минимум 20 метров.

Вадим Боричевский, инспектор районной энергогазинспекции № 2:

В местах пересечения линий электропередачи над озерами, реками устанавливаются специальные знаки и плакаты.

Уважаемые рыболовы! Помните, удилище – это не изолятор, которым можно приближать к проводам линии электропередачи.