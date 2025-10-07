Беларусь и Оман откроют посольства в Минске и Маскате. Султан Омана поддержал предложение нашего Президента. Таков один из итогов переговоров лидеров двух стран, которые 7 октября продолжились уже в неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принимал высокого гостя у себя дома. Султан Омана высоко оценил такое гостеприимство нашего Президента. Теплыми словами он отозвался о красоте белорусской природы и столице. Утром высокий гость возложил цветы к монументу на площади Победы в Минске. Кроме того, Хайсам бен Тарек Аль Саид рассказал, что у него была возможность обсудить ряд белорусского-оманских проектов. Они взаимовыгодны для наших стран. Упор – на торгово-экономическое сотрудничество. О начале нового этапа в отношениях с Оманом читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня с утра я приветствую вас у себя дома. Спасибо, что заехали. Думаю, что после вчерашних наших переговоров у вас уже было время принять какие-то решения, возможно, обдумать какие-то вопросы нашего сотрудничества. Но должны знать, что вы желанный гость в Беларуси, в том числе в моем доме.

Хайсам бен Тарек Аль Саид, Султан Омана:

Большое спасибо, господин Президент. Я действительно очень рад быть здесь, в вашей стране и в вашем личном доме. И действительно большое спасибо за ваше гостеприимство. Мы поражены красотой вашей страны и Минска. И со вчерашнего дня мы говорили, я говорил со своими людьми о многих проектах, которые будут взаимовыгодны для наших стран. И вчера, господин Президент, вы предложили обменяться посольствами в Маскате и Минске. И мы работаем уже над этим. Александр Лукашенко:

Мы приняли решение и обязательно реализуем этот замысел. Это вполне прагматично, не потому, что мы с вами старые-старые друзья, а потому, что это прагматично. Мы начинаем серьезное торгово-экономическое сотрудничество, и послы будут здесь как локомотивы, как моторы развития нашего сотрудничества.