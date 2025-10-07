Беларусь и Оман откроют посольства в Минске и Маскате
Беларусь и Оман откроют посольства в Минске и Маскате. Султан Омана поддержал предложение нашего Президента. Таков один из итогов переговоров лидеров двух стран, которые 7 октября продолжились уже в неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принимал высокого гостя у себя дома. Султан Омана высоко оценил такое гостеприимство нашего Президента. Теплыми словами он отозвался о красоте белорусской природы и столице. Утром высокий гость возложил цветы к монументу на площади Победы в Минске.
Кроме того, Хайсам бен Тарек Аль Саид рассказал, что у него была возможность обсудить ряд белорусского-оманских проектов. Они взаимовыгодны для наших стран. Упор – на торгово-экономическое сотрудничество.
О начале нового этапа в отношениях с Оманом читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня с утра я приветствую вас у себя дома. Спасибо, что заехали. Думаю, что после вчерашних наших переговоров у вас уже было время принять какие-то решения, возможно, обдумать какие-то вопросы нашего сотрудничества. Но должны знать, что вы желанный гость в Беларуси, в том числе в моем доме.
Хайсам бен Тарек Аль Саид, Султан Омана:
Большое спасибо, господин Президент. Я действительно очень рад быть здесь, в вашей стране и в вашем личном доме. И действительно большое спасибо за ваше гостеприимство. Мы поражены красотой вашей страны и Минска.
И со вчерашнего дня мы говорили, я говорил со своими людьми о многих проектах, которые будут взаимовыгодны для наших стран. И вчера, господин Президент, вы предложили обменяться посольствами в Маскате и Минске. И мы работаем уже над этим.
Александр Лукашенко:
Мы приняли решение и обязательно реализуем этот замысел. Это вполне прагматично, не потому, что мы с вами старые-старые друзья, а потому, что это прагматично. Мы начинаем серьезное торгово-экономическое сотрудничество, и послы будут здесь как локомотивы, как моторы развития нашего сотрудничества.
Переговоры длились около 2 часов. Сначала в формате встречи, а после – рабочего завтрака. По его завершении Александр Лукашенко лично проводил гостя в аэропорт.
Таким образом, официальный визит Султана Омана в Беларусь завершен. По итогам двухдневной работы принята дорожная карта сотрудничества между двумя странами на ближайшие 2 года в различных сферах: от промышленной кооперации до инвестиций и туризма. К слову, одним из решений стал безвиз для белорусов, желающих посетить Оман.
Лукашенко – Султану Омана: мы сделаем всё, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения. Подробности.