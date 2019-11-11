Прямой эфир

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

11 ноября 2019 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фотоаппарат с возможностью видеозаписи, свет, ноутбук – минимальный набор для максимального успеха.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?-1

Один из самых известных блогеров Беларуси. За несколько часов его видео набирает десятки тысяч просмотров.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?-4

Видеоблог. Вроде и особенного ничего, но обычному гомельскому подростку удается то, что не всегда под силу опытному пиарщику. Фрагмент видео набравшего более 700 тысяч просмотров:

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?-7

Причем в интернете за жизнью гомельского парня следят пользователи из разных стран мира. Каждый день его канал на популярном портале прирастает еще на тысячу-две поклонников.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?-10

За такую  популярность от этого самого портала блогер из Гомеля уже получил так называемую  «Серебряную кнопку» – она достаётся тем, кто перешагнул барьер популярности в 100 тысяч.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?-13

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?-15

 Придумывает сценарий, снимает и монтирует Дима сам.

Дмитрий Ермузевич, блогер:
Я на самом деле слежу, отдаю себе отчет в голове, что можно говорить, а что нет. То есть, что-то очень личное, я знаю что нужно оставлять для себя, я не могу это выставлять в интернет.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?-18

Все нынешнее оборудование купил уже за собственные деньги. За то, чтобы гомельский блогер появился в очередном своем видео в фирменной кепке или футболке, рекламодатели готовы платить.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?-21

Дмитрий Ермузевич:
Это проявление искусства, творчества, и мне это нравится. Нравится многим молодым ребятам. Это правда здорово, что у нас такое поколение амбициозное, полное сил, энергии.

 

Подробности – в видеоматериале

# Дети # общество # Дмитрий Ермузевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы
11 ноября 2019 11:15

Максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы

Александр Глеб: «У меня многие друзья ассоциировали Беларусь с какой-то деревней поначалу»
11 ноября 2019 11:13

Александр Глеб: «У меня многие друзья ассоциировали Беларусь с какой-то деревней поначалу»

«Минсктранс»: Google намерен заключить договор на получение оперативных данных по нахождению транспорта
11 ноября 2019 10:33

«Минсктранс»: Google намерен заключить договор на получение оперативных данных по нахождению транспорта