Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

Фотоаппарат с возможностью видеозаписи, свет, ноутбук – минимальный набор для максимального успеха.
Фотоаппарат с возможностью видеозаписи, свет, ноутбук – минимальный набор для максимального успеха.
Один из самых известных блогеров Беларуси. За несколько часов его видео набирает десятки тысяч просмотров.
О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Видеоблог. Вроде и особенного ничего, но обычному гомельскому подростку удается то, что не всегда под силу опытному пиарщику. Фрагмент видео набравшего более 700 тысяч просмотров:
Причем в интернете за жизнью гомельского парня следят пользователи из разных стран мира. Каждый день его канал на популярном портале прирастает еще на тысячу-две поклонников.
За такую популярность от этого самого портала блогер из Гомеля уже получил так называемую «Серебряную кнопку» – она достаётся тем, кто перешагнул барьер популярности в 100 тысяч.
Придумывает сценарий, снимает и монтирует Дима сам.
Дмитрий Ермузевич, блогер:
Я на самом деле слежу, отдаю себе отчет в голове, что можно говорить, а что нет. То есть, что-то очень личное, я знаю что нужно оставлять для себя, я не могу это выставлять в интернет.
Все нынешнее оборудование купил уже за собственные деньги. За то, чтобы гомельский блогер появился в очередном своем видео в фирменной кепке или футболке, рекламодатели готовы платить.
Дмитрий Ермузевич:
Это проявление искусства, творчества, и мне это нравится. Нравится многим молодым ребятам. Это правда здорово, что у нас такое поколение амбициозное, полное сил, энергии.
Подробности – в видеоматериале