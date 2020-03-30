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В Минской области работники соцслужб бесплатно раздают дезинфицирующие средства пожилым людям

30 марта 2020 16:43
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Новости Беларуси. Забота о других. Пожилые люди в Минской области получают дезинфицирующие средства бесплатно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минской области работники соцслужб бесплатно раздают дезинфицирующие средства пожилым людям -1

Для территориальных центров социального обслуживания население приобрело тонну антисептиков. Они также будут использоваться работниками социальных служб.

В Минской области работники соцслужб бесплатно раздают дезинфицирующие средства пожилым людям -4

Но большинство антибактериальных средств пожертвовано пенсионерам и одиноким пожилым людям. Одним из первых был митинг помощи в Пуховичском районе. Первая партия была почти полностью распределена.

В Минской области работники соцслужб бесплатно раздают дезинфицирующие средства пожилым людям -7

Денис Матусевич, директор Пуховичского территориального центра социального обслуживания населения:
Человек может сам позвонить, а также мы обзваниваем и каким-то образом доносим эту информацию. Координируем, собираем по населенным пунктам. Не то что вылетаем точечно к каждому, а как-то их компануем, чтобы человек выехал в населенный пункт, отработал. Поступили заявки из другого населенного пункта, также отработали.

В Минской области работники соцслужб бесплатно раздают дезинфицирующие средства пожилым людям -10

Социальные работники также помогают с доставкой продуктов и могут приносить лекарства по мере необходимости. При поездках по адресам специалисты обязательно используют маски и перчатки, обработанные раствором.

В Минской области работники соцслужб бесплатно раздают дезинфицирующие средства пожилым людям -13

# Коронавирус # общество # Денис Матусевич # Фотофакт

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