В Минской области работники соцслужб бесплатно раздают дезинфицирующие средства пожилым людям

Новости Беларуси. Забота о других. Пожилые люди в Минской области получают дезинфицирующие средства бесплатно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для территориальных центров социального обслуживания население приобрело тонну антисептиков. Они также будут использоваться работниками социальных служб.

Но большинство антибактериальных средств пожертвовано пенсионерам и одиноким пожилым людям. Одним из первых был митинг помощи в Пуховичском районе. Первая партия была почти полностью распределена.

Денис Матусевич, директор Пуховичского территориального центра социального обслуживания населения:

Человек может сам позвонить, а также мы обзваниваем и каким-то образом доносим эту информацию. Координируем, собираем по населенным пунктам. Не то что вылетаем точечно к каждому, а как-то их компануем, чтобы человек выехал в населенный пункт, отработал. Поступили заявки из другого населенного пункта, также отработали.