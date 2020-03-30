«Это приемлемый результат, которым можно гордиться». На YouTube-канале СТВ уже 200 тысяч подписчиков

Новости Беларуси. «Столичное телевидение» обновляет очередную вершину. Всего год назад наш телеканал набрал 100 тысяч подписчиков на самом популярном в мире видеохостинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда сотрудники интернет-дирекции получили приятный подарок – серебряную кнопку YouTube. «СТВ лидирует среди белорусских медиа по вовлечённости аудитории». На YouTube-канале СТВ – 100 тысяч подписчиков И вот сегодня взята новая высота – 200 тысяч подписчиков. За год – рост в два раза! Но даже не это главное.

Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

200 тысяч подписчиков – это вполне приемлемый результат, которым можно гордиться. Но мы понимаем, что есть куда расти, и самое важное все-таки не число подписчиков, а то, как видео смотрят, как оно попадает в тренды белорусские, российские, украинские в том числе. Как с видео взаимодействуют пользователи, то есть как его комментируют, делятся им. Многие наши видеоматериалы благодаря слаженной работе дирекции интернет-вещания неоднократно становились вирусными. Это показатель работы в первую очередь.