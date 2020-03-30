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«Это приемлемый результат, которым можно гордиться». На YouTube-канале СТВ уже 200 тысяч подписчиков

30 марта 2020 16:52
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Новости Беларуси. «Столичное телевидение» обновляет очередную вершину. Всего год назад наш телеканал набрал 100 тысяч подписчиков на самом популярном в мире видеохостинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это приемлемый результат, которым можно гордиться». На YouTube-канале СТВ уже 200 тысяч подписчиков-1

Тогда сотрудники интернет-дирекции получили приятный подарок – серебряную кнопку YouTube.

«СТВ лидирует среди белорусских медиа по вовлечённости аудитории». На YouTube-канале СТВ – 100 тысяч подписчиков

И вот сегодня взята новая высота – 200 тысяч подписчиков. За год – рост в два раза! Но даже не это главное.

«Это приемлемый результат, которым можно гордиться». На YouTube-канале СТВ уже 200 тысяч подписчиков-4

«Это приемлемый результат, которым можно гордиться». На YouTube-канале СТВ уже 200 тысяч подписчиков-6

Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
200 тысяч подписчиков это вполне приемлемый результат, которым можно гордиться. Но мы понимаем, что есть куда расти, и самое важное все-таки не число подписчиков, а то, как видео смотрят, как оно попадает в тренды белорусские, российские, украинские в том числе. Как с видео взаимодействуют пользователи, то есть как его комментируют, делятся им. Многие наши видеоматериалы благодаря слаженной работе дирекции интернет-вещания неоднократно становились вирусными. Это показатель работы в первую очередь.

«Это приемлемый результат, которым можно гордиться». На YouTube-канале СТВ уже 200 тысяч подписчиков-9

Миллион просмотров для сюжетов «Столичного телевидения» – это реальность уже сегодня. Так что получение золотой кнопки YouTube (для канала-миллионника) не выглядит фантастикой. Хотя для интернет-дирекции и всей команды «Столичного телевидения» это не самая важная задача. Главное – производство качественного контента и работа со своей аудиторией. А она не только у экранов телевизоров, но и во всемирной паутине.

«Это приемлемый результат, которым можно гордиться». На YouTube-канале СТВ уже 200 тысяч подписчиков-12

# Проекты СТВ # общество # Татьяна Бирук # Фотофакт

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